"On a déjà gagné" : Donald Trump revendique la victoire à la présidentielle américaine

"Ils ne peuvent pas nous rattraper", a plusieurs fois martelé le président américain, candidat à sa réélection. Après son rival Joe Biden, Donald Trump a donné une allocation depuis la Maison Blanche, s’estimant déjà vainqueur de l’élection et annonçant qu’en cas contraire le litige serait mené devant la Cour suprême. Il a par ailleurs revendiqué la victoire dans des États où le résultat du vote est pourtant encore incertain, le dépouillement des voix n’étant pas terminé.

"Nous allons gagner, et en ce qui me concerne on a déjà gagné", a déclaré Donald Trump en conclusion de sa courte allocution durant laquelle il a détaillé les résultats partiels de l'élection américaine. Il a notamment revendiqué la victoire dans certains États où le dépouillement est toujours en cours, et les résultats officiels pas encore connus.

"On va gagner en Géorgie, on a 2,5 points d’avance avec 7% des voix qui restent à compter", a-t-il assuré. "L’Arizona est un État qu’on aurait bien aimé emporter c’est vrai, l’écart c’est rétrécit mais il existe une bonne possibilité qu'on rattrape. Mais nous gagnons la Pennsylvanie d’une marge significative aussi : nous avons 690 000 voix d’avance, ce n’est même pas une bataille. Avec 64% des voix déjà comptées, ils ne pourront pas nous rattraper ! Et on va sans doute encore creuser l’écart. On gagne dans le Michigan ! J'ai regardé les chiffres, j'étais étonné moi-même. Et on gagne dans le Winsconsin", ce qui n'est pourtant pas encore vrai.

"Et tout d’un coup on nous annonce que les élections sont reportées ? On va aller au tribunal, et je l’avais prévu, le jour où on m’a dit qu’on allait envoyer des centaines de millions de votes par la poste, je savais que ça allait passer par les tribunaux.

>> Plus d'information à venir