Oleg Skripka en France : zoom sur cette star de rock ukrainienne qui chante pour la paix

En Ukraine, Oleg Skripka est une star. Dans les années 90, il chante dans le groupe de rock Vopli Vidopliasso. Chemises entrouvertes, guitares électriques, lunettes de soleil aux verres opaques : leur look rivalise avec ceux des superstars américains. Mais aujourd'hui, Oleg Skripka ne chante plus pour faire danser les foules, mais pour un engagement nouveau.

L'homme sillonne les routes d’Ukraine depuis le début de la guerre pour chanter devant des soldats ou dans les hôpitaux et débuté son "Thank You Music Tour". Et c'est en France, à Toulouse, qu’il commence sa tournée. Son but ? Remercier la France et l’Europe pour leur aide apportée à l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie - les prochaines étapes sont la Belgique et la République Tchèque. L'Ukrainien a rejoint les figures de la résistance dans la guerre qui dure depuis le 24 février.

"Soldats sont des braves, gloire à l’Ukraine !" Quelques mots et une courte chanson enregistrée les premiers jours de la guerre. "C’était vraiment sous les bombardements, dans le sous-sol. Ce que j’ai décidé, c’est de motiver les gens, et ça marchait ! Il faut se battre dans le champ de la culture aussi", a confié Oleg Skripka à Europe 1.

Chanter pour les militaires

Se battre avec sa guitare ou son accordéon dans des hôpitaux, les couloirs des métros. Voix rauque, Oleg a l’allure d’un vétéran avec ses cheveux grisonnants en menton carré sous sa casquette militaire. "Chaque concert est très émotionnel, quand les militaires ils dansent, ils chantent, ils bougent", raconte l'Ukrainien âgé de 57 ans. "Ils ont besoin de moments de relaxation, pour aider l’âme, pour avoir la force, la chanson est très importante pour ça !"

Entre deux concerts, il aide à barricader son quartier, transporte des médicaments. Les bénéfices de sa tournée seront reversés au peuple ukrainien.