Olaf Scholz chancelier : quelle relation avec la France ?

DÉCRYPTAGE

Olaf Scholz est-il Macron compatible ? Comme le veut la coutume, le nouveau chancelier allemand, qui succède ce mercredi à Angela Merkel, ira à Paris pour son premier voyage officiel. Il échangera avec le président de la République Emmanuel Macron dans le cadre d'un sommet sur l'Ukraine. A quoi s'attendre de cette rencontre ? L'élection d'Olaf Scholz peut-elle renforcer le "couple" européen formé par Paris et Berlin ? Décryptage.

Un contrat de coalition profondément européen

Tout d'abord, Olagf Scholz est un grand pragmatique. Le nouveau chancelier sait qu'il a tout intérêt à entretenir de bonnes relations avec Paris. S'il n'est pas forcément francophile ou francophone, il s'est bien entouré dans les ministères clés. Les secrétaires d'Etat qui ont été placés à l'économie et aux affaires étrangères sont des personnalités très pro-européennes, qui connaissent très bien les dossiers français et qui, souvent, sont parfaitement bilingues.

Le texte de contrat de coalition, conclu par les sociaux-démocrates avec les Verts et les libéraux, dévoilé le 24 novembre, est aussi profondément pro-européen. Dans un communiqué, le quai d'Orsay l'avait d'ailleurs "salué" et ajouté souhaiter "travailler rapidement avec le prochain gouvernement allemand sur des questions d'intérêt commun". Le contrat évoque à plusieurs reprises la nécessité d'une "souveraineté stratégique de l'Europe", et fait écho à "l'autonomie stratégique européenne" défendue depuis plusieurs années par Emmanuel Macron, et évoqué lors de son discours de la Sorbonne, il y a quatre ans.

Il y a néanmoins plusieurs sujets sensibles entre la France et l'Allemagne. Paris et Berlin devront trouver un compromis sur le nucléaire et la défense européenne.