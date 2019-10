Offensive turque contre les forces kurdes : "Il n'est pas acceptable d'abandonner nos alliés", dénonce Caroline Fourest

INTERVIEW

La communauté internationale peut-elle contrecarrer les plans de Recep Tayyip Erdogan et venir en aide aux Kurdes ? Alors que l'offensive lancée par le président turc contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie a déjà fait 15 morts et entraîné la fuite de plusieurs milliers de civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les réactions internationales se sont multipliées, entre condamnations et menaces de sanctions américaines, avant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue jeudi.

Invitée d'Europe 1, la journaliste Caroline Fourest appelle notamment à une interdiction de survol du nord de la Syrie. "Le contraire serait une trahison morale et militaire absolue", dénonce-t-elle.

"La France est plutôt le pays le plus fidèle à nos alliés kurdes et est déjà plusieurs fois intervenue pour que les Américains ne se retirent pas", rappelle la journaliste, dont le film Sœurs d'armes, en salle depuis mercredi, raconte notamment le combat des combattantes kurdes contre les troupes de l'État islamique. Mais pour l'essayiste, "aujourd'hui, il faut être encore plus ferme. Il faut arrêter de se laisser intimider par les Turcs".

"On risque un nettoyage ethnique"

"Il n'est pas acceptable d'abandonner nos alliés", martèle Caroline Fourest, qui craint que toute initiative du Conseil de sécurité de l'ONU soit bloquée par un veto russe. "Il faut obtenir l'interdiction de survoler le nord de la Syrie pour que les Turcs ne puissent pas bombarder ni nos alliés, ni les civils", demande-t-elle, "c'est le minimum". Et de conclure : "le contraire serait une trahison morale et militaire absolument atroce".

L'offensive turque est "une catastrophe", dit encore la journaliste, selon laquelle "on risque un massacre, voire même un nettoyage ethnique". Pour Caroline Fourest, les conséquences de la décision d'Erdogan pourraient également avoir de graves conséquences sur la sécurité en France. "Tous les prisonniers de Daech vont partir dans la nature", redoute-t-elle.