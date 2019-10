L'ESSENTIEL - Syrie : la Turquie lance une opération militaire contre les Kurdes

L'ESSENTIEL EN DIRECT

La Turquie a lancé mercredi en début d'après-midi une opération militaire conte les Kurdes, dans le nord de la Syrie. L'armée turque cible les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde qui a aidé les pays occidentaux dans la lutte contre l'État islamique. Donald Trump avait retiré ces derniers jours les troupes américaines le long de la frontière syrienne, donnant de fait un feu vert à une opération turque contre l'YPG, bête noire du président Erdogan. Le déclenchement de cette opération a aussitôt provoqué une émotion internationale. L'Union européenne a exigé l'arrêt de l'offensive, tandis que Donald Trump est critiqué jusque dans son propre camp pour avoir "abandonné" les Kurdes, pourtant alliés des États-Unis.

Les trois infos à retenir : La Turquie a lancé une opération militaire contre les Kurdes de l'YPG dans le nord de la Syrie

L'YPG est l'un allié des Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes, mais est la bête noire des Turcs

L'offensive est vivement critiquée, alors que Donald Trump est accusé jusque dans son propre camp d'avoir "lâché" les Kurdes

Des frappes aériennes à la frontière

L'annonce du début de l'offensive contre les Unités de Protection du Peuple (YPG) a été faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan, plus que jamais déterminé à éloigner de la frontière turque cette milice que la Turquie considère comme "terroriste" en raison de ses liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). "Les Forces armées turques et l'Armée nationale syrienne (des rebelles syriens soutenus par Ankara, ndlr) ont débuté l'opération 'Source de paix' dans le nord de la Syrie", a annoncé Erdogan sur Twitter. Cette opération vise, selon lui, "les terroristes des YPG et de Daech" (acronyme arabe du groupe État islamique) et a pour objectif de mettre en place une "zone de sécurité" dans le nord-est de la Syrie. "La zone de sécurité que nous allons créer va permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays", a-t-il ajouté.

Au moment de cette annonce, une explosion a été entendue dans la région de Ras al-Ain en Syrie, frontalière de la Turquie. Une épaisse colonne de fumée était visible depuis la frontière turque. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fait état de plusieurs "frappes aériennes", notamment dans le secteur de Ras al-Aïn. L'agence étatique turque Anadolu a pour sa part indiqué que l'artillerie turque avait aussi visé des cibles des YPG à Tal-Abyad, une autre localité du nord-est de la Syrie. Cette offensive, que la Turquie menaçait depuis plusieurs mois de lancer, est la troisième d'Ankara en Syrie depuis 2016.

Donald Trump accusé d'avoir "lâché les Kurdes"

Le président américain a été critiqué jusque dans son propre camp, certains l'accusant d'avoir "lâché" les Kurdes. Donald Trump avait semblé donner son feu vert dimanche à une telle opération, avant de nuancer ses propos et d'assurer que Washington n'avait "pas abandonné les Kurdes", qui ont joué un rôle crucial dans la défaite militaire de l'EI. Des troupes américaines avaient quitté lundi le secteur de Ras al-Aïn et d'autres zones frontalières où elles étaient stationnées, avant que Washington ne tempère les craintes en assurant qu'il s'agissait d'un redéploiement vers d'autres régions.

Si les Occidentaux louent le rôle des YPG dans la bataille contre l'EI, Ankara considère ces combattants kurdes comme une menace à sa sécurité en raison de leurs liens avec le PKK, qui livre une guérilla sur le sol turc. Quelques heures avant le début de l'offensive, les Kurdes de Syrie, confrontés aux atermoiements de leur allié américain, avaient décrété une "mobilisation générale" des habitants de la région, tout en appelant Moscou à intervenir pour faciliter le dialogue avec le régime de Damas.

La France et l'UE condamnent l'offensive, silence des États-Unis

Le lancement de l'offensive turque a aussitôt été critiqué par les pays européens. La France a "très fermement" condamné l'opération, alors que l'Union européenne a menacé de couper ses financements. "La Turquie doit cesser l'opération militaire en cours. Elle ne donnera pas de résultat. Et si le plan de la Turquie est la création d'une zone de sécurité, n'attendez pas de financement de l'Union européenne", a affirmé le président de la commission européenne Jean-Claude Juncker, devant le Parlement européen réuni à Bruxelles. En revanche, les États-Unis n'ont toujours pas réagi après le début de l'attaque.