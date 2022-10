Nord Stream : l'Otan a doublé sa présence en mer Baltique et mer du Nord

Les bombardements de grande ampleur menés lundi par l'armée russe en Ukraine sont "un signe de faiblesse" de Moscou qui perd la bataille sur le terrain, a estimé mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. "La Russie recourt de plus en plus à des attaques horribles et indiscriminées contre des civils et des infrastructures critiques", a déclaré Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse.

"Ce que nous avons vu hier (lundi) est un signe de faiblesse, car la Russie est en train de perdre sur le champ de bataille" et ces bombardements "reflètent le manque d'alternatives du président Vladimir Poutine", a-t-il ajouté.

Des décisions attendues mercredi et jeudi

L'Otan est prête a faire face à toute attaque contre un de ses membres et les ministres de la Défense de l'Alliance vont prendre des décisions lors de leur réunion mercredi et jeudi "pour augmenter nos stocks de munitions et d'équipements afin de renforcer notre défense et être en mesure de continuer à livrer des armes à l'Ukraine, car nous devons nous préparer à une "longue guerre", a-t-il indiqué.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, participera à la réunion du groupe de contact pour l'Ukraine dirigé par les États-Unis et au dîner de travail des ministres de l'Otan, a-t-il indiqué. "Ce sera l'occasion de discuter des besoins en armements de l'Ukraine et de voir dans quelle mesure les alliés peuvent les fournir", a souligné Jens Stoltenberg.

L'Ukraine a un besoin "urgent" de systèmes de défense anti-aérienne. L'Allemagne et les Etats-Unis ont fait des annonces pour la fourniture de tels équipements et de leurs munitions et "j'attends avec impatience d'autres livraisons", a-t-il précisé.

La protection des infrastructures essentielles en question

Les discussions porteront également sur la protection des infrastructures essentielles. "Après le sabotage des pipelines Nord Stream, nous avons doublé notre présence en mer Baltique et en mer du Nord avec plus de 30 navires, des avions de patrouille maritime et des capacités sous-marines", a-t-il annoncé. Jens Stoltenberg a une nouvelle fois mis en garde la Russie contre l'utilisation de l'arme nucléaire. "La Russie sait qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée", a-t-il insisté.

"Nous surveillons de près les forces nucléaires russes. Nous n'avons constaté aucun changement dans la position de la Russie. Mais nous restons vigilants", a-t-il assuré. L'Otan va mener "la semaine prochaine" un exercice de dissuasion prévu de longue date, "Steadfast Noon". "Il s'agit d'un entraînement de routine, qui a lieu chaque année et l'annuler serait un mauvais signal" adressé à la Russie, a-t-il soutenu.