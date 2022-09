Mort d'Elizabeth II : cette librairie anglaise au coeur de Paris prise d'assaut

La librairie Smith & Son ne désemplit pas. Ce samedi matin, les clients faisaient même la queue à l'extérieur du magasin pour tenter d'acheter les derniers numéros de la presse anglaise. La mort de la reine Elizabeth II fait toutes les unes. Charleine sort les bras chargés de sacs remplis de journaux et de magazines.

"C'est symbolique dans le sens où je suis née avec la reine qui était déjà là et ça me fait tout bizarre qu'elle soit plus là", confie-t-elle. "J'ai grandi avec et je la croyais un peu immortelle. Dès que j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'avais avait toujours une photo par rapport, un document."

La reine Elizabeth II est présente dans toutes les vitrines de la librairie. Sa mort est un moment historique pour Aurélie, qui veut en garder un souvenir.

"Ça a marqué toute une époque. Ce sera la fin de 'God Save the Queen' et le début de 'God Save the King', donc important de garder une trace de ce moment d'histoire."

Les stocks écoulés en quelques minutes

Et c'est loin d'être la seule cliente à vouloir garder une trace de cet événement. Vendredi, la librairie a écoulé ses stocks en 20 minutes. Alors ce samedi, la responsable a adapté ses commandes. "On a eu beaucoup de monde hier", explique Marianne au micro d'Europe 1. "Les clients voulaient les quotidiens anglais qu'on a vendus en très peu de temps. Heureusement, on a pu avoir une réimpression, ce qui fait qu'on a reçu beaucoup de stock aujourd'hui, des quotidiens de vendredi et aujourd'hui."

La librairie a même multiplié par 10 son nombre de journaux disponibles à la vente. Ce chiffre devrait encore augmenter afin de pouvoir répondre aux demandes des clients, toujours très nombreux.