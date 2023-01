Mort de Benoît XVI : qu’est-ce que la nécropole papale de la basilique Saint-Pierre ?

Ce jeudi, le pape émérite Benoît XVI, mort le 31 décembre, va être inhumé, après que sa dépouille ait été exposée au cœur de la basilique Saint-Pierre de Rome. Après la cérémonie, le cercueil du 265e pape de l'Église catholique sera transporté jusqu’aux "grottes vaticanes", situées trois mètres en-dessous de la basilique. C’est dans cette crypte que reposent des dizaines de papes, mais pas seulement. Europe 1 vous offre une visite guidée de ce lieu aussi énigmatique que solennel.

Au cœur de la nécropole papale, repose le corps de Saint-Pierre, l'un des apôtres de Jésus, considéré comme le tout premier pape de l'Histoire. Pour être plus près de lui, de nombreux évêques de Rome ont ensuite choisi d'être enterrés dans cette crypte. Pour cette même raison, Benoît XVI va lui aussi y être inhumé.

Aux côtés de Jean Paul I et Pie XII

Plus particulièrement, le pape émérite allemand va reposer dans le tombeau vide de Jean-Paul II, son prédécesseur. Son corps a été déplacé dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre lors de sa béatification en 2011, par nul autre que Benoît XVI. Ce dernier sera donc aux côtés d'illustres noms de l'Église catholique, notamment de nombre de ses précurseurs. Parmi eux, Jean-Paul I, Paul VI ou encore Pie XII, le pape de la Seconde Guerre mondiale.

Dans cette crypte, reposent également les corps d'une dizaine de figures qui n'ont jamais été pape. On peut citer les trois derniers Stuart, prétendants catholiques au trône britannique, ou encore les reines Christine de Suède et Charlotte de Chypre. Pour les plus curieux qui veulent découvrir ces illustres tombeaux, ou ceux qui veulent rendre hommage à ces personnages du catholicisme, les grottes vaticanes sont ouvertes à la visite.