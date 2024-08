Mort d'Alain Delon : en Italie, comme au Royaume-Uni, les hommages aussi se multiplient

Il était l'un des derniers "monstres sacrés" du cinéma français, si ce n'est le dernier. L'acteur Alain Delon est décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans. Et sa vie, son œuvre, son rayonnement va bien au-delà des frontières françaises. À Londres, dès le matin, les superlatifs ne manquaient pas dans la presse britannique pour décrire Alain Delon. Il était "merveilleux et magnifique" pour The Guardian, "Il était le symbole de la beauté perdue des années 60. Il était l'une des stars les plus mystérieuses", écrit l'éditorialiste du journal Peter Bradshaw.

Icône de la musique Outre-Manche

La BBC, de son côté, évoque un géant qui fut le plus bel homme du cinéma. Alain Delon était même "le Frank Sinatra français" pour un tabloïd. Parce que l'acteur, au Royaume-Uni, c'est aussi une référence au monde musical. Il y a par exemple cette photo extrêmement célèbre de l'acteur, assis aux côtés de Marianne Faithfull avec un Alain Delon séducteur qui semble chiper la vedette au compagnon de l'époque de la chanteuse, Mick Jagger. Rien que ça.

En musique toujours sur les réseaux sociaux, les internautes britanniques ont aussi rendu hommage à l'acteur en publiant notamment la pochette du troisième album des Smiths. Parce qu'en 1986, le groupe de rock anglais avait choisi d'illustrer leur album The Queen is Dead par une photo d'Alain Delon dans l'Insoumis. Eux aussi pleurent la mort d'un king.

Le charme à la française… en Italie

"Le bal est fini. Tancredi s'en est allé danser avec les étoiles…", a réagi de l'autre côté du territoire l'actrice italienne Claudia Cardinale, dans un message transmis à l'AFP. Alain Delon incarnait son partenaire dans Le Guépard, film culte de Luchino Visconti (1963), évoquant Tancrède, le personnage interprété par l'acteur. Et ce n'est pas le seul film italien qu'il laisse orphelin. En Italie, Alain Delon, c'est surtout Rocco, dans Rocco et ses frères.

Mais il faut le dire, c'est surtout la beauté et le charme d'Alain Delon qui ont marqué les Italiens. C'est le cas de David et d'Elena. "Je ne veux rien enlever à mon mari qui est très beau. Mais Alain Delon, c'est évident, il a toujours été le symbole de l'homme élégant", explique cette dernière. "Moi, j'en étais jaloux quand j'étais jeune. C'était un bel homme, non ? Moi pas", rétorque son mari en riant. "C'était l'image du charme français. Un homme très beau, très talentueux. Il représentait la France. Voilà", conclut Elena.