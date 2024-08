Mort d'Alain Delon : «Borsalino, ça a été tourné ici», les Marseillais saluent la carrière de l'acteur

La France entière pleure la mort d'Alain Delon, décédé ce dimanche à l'âge de 88 ans. Après les hommages rendus par le monde culturel et politique français, ce sont les fans de l'acteur qui salue sa carrière. Europe 1 s'est rendue à Marseille, où les habitants de la cité phocéenne sont très touchés, comme Yasmina. Pour elle, Alain Delon représentait les années 1960 et 1970 et était toute sa jeunesse. "Quelle tristesse ! Il était tellement magnifique, tellement beau et tellement particulier on va dire avec sa façon d'être, de parler de lui-même, arrogante même", soupire-t-elle.

Une arrogance qui n'a jamais entaché l'immense charisme d'Alain Delon. Et pour Claude, 86 ans, c'était le dernier acteur de la grande époque du cinéma français, avec ses mythiques compères à l'écran "Jean Gabin, Lino Ventura…", énumère-t-il. "Borsalino, ça a été tourné ici. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais mécanicien, j'ai réparé la voiture du film", se souvient le Marseillais.

"Un artiste que je connais depuis mon enfance"

Ce film, où il incarnait avec Jean-Paul Belmondo de jeunes rois de la pègre marseillaise, est l'un de ceux qui a joué sur l'immense carrière d'Alain Delon et qui a marqué Suzanne, une touriste londonienne de passage dans la cité phocéenne. "C'est un des artistes français que je connais depuis mon enfance, quand j'ai commencé à apprendre le français parce qu'il était toujours dans Paris-Match et les magazines et revues qu'on a étudié pour apprendre la langue. Et je suis triste pour sa famille."

Du Panier de Marseille à Saint-Tropez pour le film La Piscine jusqu'au Casino de Cannes pour Mélodie sous le soleil, le souvenir d'Alain Delon sera toujours indélébile ici en Provence.