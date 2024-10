Migration, drogue, économie… Le Maroc, un pays aux enjeux multiples pour la France

Une visite propice aux rapprochements. Après un climat diplomatique tendu entre les deux puissances, Emmanuel Macron fait le premier pas. Le président de la République s’envolera à destination de Rabat pour une visite d’état de trois jours. Pour l’occasion, Emmanuel Macron sera bien entouré : Brigitte Macron ne sera pas la seule à l’accompagner puisqu’il sera à la tête d'une délégation de 120 personnes composée de ministres, de chefs d'entreprises, mais aussi d’acteurs comme Jamel Debbouze et Gérard Darmon.

Un terrain d’entente évident

Sur la scène internationale, malgré les brouilles, Paris et Rabat portent souvent des positions relativement proches. Cette visite d'État sera donc marquée par des enjeux économiques avec d'importants contrats à la clé. L’idée pour le président de la République est d’avancer main dans la main avec Mohamed VI, le roi du Maroc, sur certaines discussions.

Des avancées sont attendues

La question de l'immigration et de la sécurité seront au cœur des discussions. "La France, bien sûr, va demander davantage l'acceptation par le Maroc de ses OQTF. Il y a la question migratoire. On sait qu'elle est très vive actuellement dans le détroit de Gibraltar et sur la côte atlantique. La question des stupéfiants sera évidemment abordée. Il y a une dégradation continue de la situation sécuritaire en France autour des points de deal avec une marchandise, pour partie, qui vient du Maroc", explique l’historien et spécialiste du Maghreb, Pierre Vermeren.

Le Maroc, un champion commercial pour la France

Emmanuel Macron a une autre idée derrière la tête : booster la coopération économique. Pour cause : le Maroc reste le premier partenaire commercial de la France en Afrique. Paris entend redorer son image sur le continent en s’appuyant sur ses relations avec Rabat. Le Maroc s’affirme comme étant un champion des échanges avec l'Afrique francophone et un vivier d’enjeux pour la France.