Midterms : pour les Démocrates comme pour les Républicains, la démocratie américaine est en danger

Pour les Démocrates, comme pour les Républicains, la démocratie américaine est en danger. Après deux ans à la tête du pays, Joe Biden a de grandes chances de perdre sa majorité au Congrès, tous les sondages donnant la victoire au Parti républicain. Au cœur de la campagne des midterms, l'avortement, le pouvoir d'achat, la criminalité mais aussi la démocratie, menacée selon les Démocrates par la frange la plus radicale des conservateurs.

"Il y a des votes volés pour faire gagner Biden"

Le prétendu vol de la dernière présidentielle est une idée profondément ancrée chez les conservateurs. "Je pense sérieusement qu'il y a des votes volés pour faire gagner Biden. Il a fait campagne dans des pièces avec six personnes dedans. Comment ce gars a pu gagner ?", s'interroge Jim, venu assister à un meeting d'un candidat républicain en Pennsylvanie.

"Il ne faut pas que ces Républicains menteurs gagnent"

Aujourd'hui, plusieurs candidats républicains adoubés par Donald Trump ne s'engagent pas à reconnaître les résultats de ces midterms et cela inquiète une grande partie des Démocrates. "Il ne s'agit plus d'un problème politique, mais moral. Les gens mentent, ne croient pas ce qui est vrai. Il ne faut pas que ces Républicains menteurs gagnent. Trop d'entre eux menacent notre démocratie", affirme cette Américaine.

Comme en 2020, il y a donc deux Amérique qui se font face, deux pays qui ne se côtoient plus, ne se croient plus, explique Jim. "J'en suis venu à me méfier du Parti démocrate, à tel point que je ne crois rien de ce qu'ils disent, même si c'est la vérité", lance-t-il au micro d'Europe 1. Après deux années de mandat, c'est un échec pour Joe Biden qui n'est pas parvenu à réconcilier l'Amérique.