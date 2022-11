Midterms : dans l'Amérique rurale, le vote républicain favorisé par les classes populaires

REPORTAGE

Veillée d'armes avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Dans un climat tendu, voire hostile, il n'y a pas une mais deux Amériques face à face, incapables de s'entendre. Les Démocrates sont en difficulté dans les sondages et placent les Américains face à un choix, comme l'a rappelé Joe Biden ce dimanche à New-York. "Allez voter !", a-t-il scandé lors de son meeting. Donald Trump, de son côté, en Floride, jette aussi tout son poids dans la bataille pour soutenir les candidats de son parti. Si la Floride est traditionnellement favorable aux Républicains, il ne sera sûrement pas le seul État à privilégier la droite selon les sondages.

Selon les sondages, les démocrates pourraient perdre le contrôle de la Chambre des représentants, voire du Sénat. Une revanche pour les partisans de Donald Trump, en particulier dans l'Amérique rurale, touchée de plein fouet par l'inflation, comme en Pennsylvanie où Europe 1 s'est rendu.

Le coût de la vie, principal moteur pour aller voter

Là-bas, au volant de son vieux pick-up bleu, Brian McDonald n'a qu'un mot pour qualifier la présidence Biden : "C'est un désastre." Dans cette région rurale de Pennsylvanie, la voiture est indispensable au quotidien et les prix de l'essence ont battu des records ces derniers mois. "L'essence, les gens en ont besoin pour aller travailler. Moi, je fais ce que je peux pour économiser parce que ce n'est pas normal de dépenser des centaines de dollars pour un seul plein de courses. Cela ne peut pas continuer comme ça", ajoute-t-il.

Comme beaucoup d'électeurs dans la région, ce conservateur convaincu ira voter républicain ce mardi pour punir le parti au pouvoir et espérer un changement. Liliane est infirmière et mère célibataire. Elle ne peut que constater la baisse de son pouvoir d'achat depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

"Je suis diplômée et je ne devrais pas avoir ce genre de problème dans ce pays. Les fins de mois difficiles, devoir choisir entre prendre plus d'essence ou plus de courses. Tous ceux à qui je parle ont les mêmes difficultés", confie-t-elle. Elle ira elle aussi déposer un bulletin républicain dans l'urne. Dans son comté, Donald Trump avait récolté près de 80 % des voix lors de la dernière présidentielle.