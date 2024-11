Mercosur : Au Brésil, Carrefour menacé de boycott

Les supermarchés de la chaîne française Carrefour au Brésil font face à une menace de boycott à la suite de l'annonce de l'entreprise selon laquelle elle ne vendra pas en France de viande en provenance des pays du Mercosur. Le conflit est lié à l'opposition de la France au projet d'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et quatre pays du Mercosur : le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, sur fond de manifestations d'agriculteurs français qui craignent que cet accord n'ouvre la porte à une concurrence déloyale. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a écrit au syndicat agricole majoritaire FNSEA mercredi que la chaîne de supermarchés "ne vendra aucune viande provenant du Mercosur".

Le Brésil réagit

Cette annonce a provoqué l'indignation au Brésil, où le gouverneur de l'Etat du Mato Grosso une région agricole a lancé un appel au boycott des magasins Carrefour sur le territoire brésilien. "Je peux aussi vous traiter de la même manière dont vous me traitez. Donc, si le Brésil ne peut pas vous vendre de la viande, alors vous non plus vous ne vendrez pas de produits français", a déclaré le gouverneur, Mauro Mendes, dans une vidéo publiée vendredi sur les réseaux sociaux. "Moi, en tant que citoyen, je ne ferai plus mes courses dans leurs magasins", a-t-il déclaré, obtenant l'approbation de nombreux Brésiliens sur internet.

@mauromendesoficial Se o Brasil não serve para o Carrefour, será que os produtos do Carrefour deveriam servir para os brasileiros? Respeitem os produtores e o povo brasileiro e mato-grossense! Qual a sua opinião? ♬ som original - Mauro Mendes

Carrefour a souligné que son refus de vendre de la viande issue des pays du Mercosur ne s'appliquait qu'aux magasins Carrefour en France. Les médias brésiliens ont rapporté que des camions de livraison de viande refusaient d'approvisionner environ 150 supermarchés Carrefour au Brésil.

Réaction de Carrefour

La direction de Carrefour Brésil a nié dans un communiqué que les rayons de viande de certains de ses magasins soient vides en raison du boycott. "Cette allégation, diffusée sans identifier sa source, contribue à la désinformation", a-t-elle déclaré. "Aucun magasin n'est en rupture de stock."

Le gouvernement français s'est fermement opposé à l'accord avec le Mercosur, un accord longtemps négocié qui a attisé la colère des agriculteurs d'une bonne partie de l'Union européenne. Le président français Emmanuel Macron a récemment dit en Argentine et au Brésil qu'il "n'était pas satisfait" de l'accord, et que la France n'était "pas isolée" dans son opposition au sein de l'UE.

Cependant, la Commission européenne a l'intention de conclure rapidement l'accord commercial, dont les termes ont été convenus en 2019. L'Allemagne et l'Espagne ont également exprimé leur impatience de voir l'accord finalisé.