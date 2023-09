Maroc : malgré le séisme, Rabat veut redynamiser son secteur touristique

Depuis le séisme qui a touché le Maroc vendredi, où près de 3.000 personnes ont perdu la vie, des personnalités publiques se mobilisent. Gad Elmaleh, Jamel Debouzze, qui a été faire un don du sang dans un centre médical à Marrakech, ou encore Arthur, tous invitent les vacanciers à continuer de voyager dans le pays. Une preuve que le secteur est stratégique pour Marrakech.

14 millions de touristes par an

Si aujourd'hui, le premier secteur d'activité du Maroc est l'industrie automobile, le tourisme reste un des moteurs de l'économie marocaine. Celui-ci représente plus de 500.000 emplois. Un domaine dynamique selon Jean-Pierre Mass, président des entreprises du voyage. "Ce qui fait le succès du Maroc, c’est sa diversité, c'est le patrimoine culturel, c'est également les espaces. Il y a 14 millions de touristes par an au Maroc. Le tourisme représente 7 ou 8% du PIB marocain. Mais il fait surtout vivre, directement et indirectement, énormément de familles", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

Et le séisme intervient alors que le Maroc veut redynamiser son secteur touristique. Après une campagne de publicité en 2022, c'est l'équivalent de 560 millions d'euros qui vont être investis. L'objectif : attirer 12 millions de touristes supplémentaires d'ici à 2030.