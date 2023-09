«J'ai une série d'annulations» : l'inquiétude grandissante du secteur du tourisme au Maroc

"Visitez le Maroc et soutenez le Maroc", c'est l'appel lancé par de nombreux acteurs du tourisme marocain. Une semaine après le séisme qui a coûté la vie à 2.946 personnes, selon un dernier bilan officiel, le royaume mesure les conséquences de la catastrophe sur ce secteur essentiel de son économie avec des annulations en cascade. Or, le tourisme représente 8% du PIB marocain, 500.000 emplois et 14 millions de visiteurs chaque année. Dans un pays fragilisé, les professionnels du secteur sont très inquiets.

La crainte de nouvelles secousses

Certaines personnes craignent des nouvelles secousses et d'autres redoutent des éboulements sur les routes comme Jean-Pierre, tour-opérateur pour des voyages à moto, qui voit tous ses clients lui faire faux-bond. "Ce matin, j'ai eu l'appel d'un client qui m'a dit qu'il n'allait pas faire le voyage qu'il avait prévu de faire au Maroc", a déclaré Jean-Pierre au micro d'Europe 1. "J'ai une série d'annulations officielles et d'autres sont en cours de négociation. Je pars dans l'Atlas pour valider certains itinéraires bis qui me permettraient de convaincre les gens de venir au Maroc", a ajouté ce dernier.

Attablée dans la cour de son riad, Véronique n'a de cesse de rafraichir sa boite mail, mais elle n'a aucune trace de potentiels clients. "Clairement, depuis une semaine, je n'ai plus aucune réservation, ce qui n'est pas normal. En cette saison, les gens réservent pour Noël et février. Les gens attendent d'être rassurés pour faire des réservations", a-t-elle expliqué.

Dans la médina, Stéphanie, une hôtelière, est inquiète. "Toutes les agences avec qui je travaille, qui me loue l'hôtel pour deux ou trois nuits, si jamais ils annulent, on serait sur un manque à gagner de 30 à 40.000 euros", a rapporté l'hôtelière. Ce qui n'arrange pas la Franco-marocaine puisqu'elle estime que le séisme a fait plus de 20.000 euros de dégâts dans son hôtel.