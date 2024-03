Manifestation à Varsovie après le viol et le meurtre d'une réfugiée belarusse

Liza, 25 ans, identifiée uniquement par son prénom, est décédée à l'hôpital la semaine dernière après avoir été brutalement agressée et violée alors qu'elle marchait de nuit dans le centre de la capitale polonaise. Un suspect de 23 ans a été arrêté et inculpé pour ce crime, qui a suscité l'indignation des organisations féministes et de l'importante communauté belarusse réfugiée en Pologne.

"Liza était venue en Pologne à la recherche d'une vie meilleure"

Portant des fleurs et des bougies, la foule s'est rassemblée près du lieu de l'agression. "Liza était venue en Pologne à la recherche d'une vie meilleure. Et en Pologne, on lui a pris la vie", a déclaré aux participants Maja Stasko, co-organisatrice de la manifestation.

Selon les données officielles, la Pologne accueillait en 2023 près de 80.000 belarusses ayant fui leur pays par crainte de la répression politique en cours. Selon les organisateurs de la manifestation, les belarusses victimes de violences sexuelles à l'étranger sont confrontés à des obstacles supplémentaires, à cause notamment de leur méfiance à l'égard des forces de l'ordre.

"Nous avons de telles expériences avec la police qu'il nous est difficile de croire que si nous faisons appel à elle, elle nous croira et agira en conséquence", a déclaré à l'AFP Nasta Bazar, une activiste belarusse.