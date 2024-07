L'UE défend l'avis de la Cour internationale de justice sur l'occupation israélienne de territoires palestiniens

L'avis rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) jugeant illégale l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 est "largement cohérent" avec les positions de l'UE, estime samedi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"Dans un monde de violations constantes et croissantes du droit international, il est de notre devoir moral de réaffirmer notre engagement indéfectible envers toutes les décisions de la CIJ de manière cohérente, quel que soit le sujet en question", ajoute le Haut Représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, dans un communiqué. L'Union européenne "prend bonne note" de cet avis consultatif rendu vendredi par la plus haute juridiction de l'ONU, explique-t-il.

"Tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître cette situation comme légale"

La CIJ conclut que "la présence continue de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illégale et doit être terminée le plus rapidement possible", rappelle Josep Borrell. "L'État d'Israël a l'obligation de cesser immédiatement toutes les nouvelles activités de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé", résume-t-il. Et "tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître cette situation comme légale et de ne pas fournir d'aide ou d'assistance au maintien de la situation créée par cette présence illégale".

Ces conclusions de la CIJ "sont largement cohérentes avec les positions de l'UE qui sont elles-mêmes entièrement alignées sur les résolutions de l'ONU concernant le statut du territoire palestinien occupé", déclare le Haut Représentant. L'avis rendu par la Cour internationale de Justice, qui siège à La Haye, n'est pas contraignant, mais pourrait accroître encore la pression internationale sur Israël face à la guerre dans la bande de Gaza.

La présidence de l'Autorité palestinienne avait salué vendredi un avis "historique" et "une victoire", demandant à Israël de "mettre fin à l'occupation" et aux "colonies". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait cependant dénoncé une "décision mensongère". "Les Juifs ne sont pas des occupants sur leur propre terre", a-t-il martelé.