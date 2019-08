L'opposant russe Alexeï Navalny libéré après trente jours de détention

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a été libéré de prison vendredi après 30 jours passés en détention pour des appels à manifester dans le cadre d'un important mouvement de contestation qui secoue Moscou, a annoncé sa porte-parole.

"Ce régime va regretter ce qu'il a fait"

Alexeï Navalny est sorti de prison souriant, vêtu d'un pull et pantalon de sport sombres et avec un sac sur les épaules, selon deux photographies diffusées sur Twitter par sa porte-parole, Kira Iarmych.

L'opposant et blogueur anticorruption a immédiatement dénoncé devant des journalistes les "actes de terreur destinés à effrayer" menés par les autorités russes dans leur répression du mouvement de protestation à Moscou ces dernières semaines. "Le mouvement va continuer à grossir et ce régime va fortement regretter ce qu'il a fait", a-t-il lancé. Si des policiers et un fourgon étaient présents lors de la libération d'Alexeï Navalny vendredi, ces derniers ne l'ont pas arrêté de nouveau à sa sortie, comme ce fut le cas pour d'autres opposants relâchés récemment.

Hospitalisé lors de son incarcération

Alexeï Navalny avait été arrêté le 24 juillet à Moscou alors qu'il sortait faire un jogging et acheter des fleurs pour l'anniversaire de sa femme, en pleine montée de la contestation due au rejet des candidatures d'opposants à des élections locales prévues pour le 8 septembre. Il avait ensuite été condamné à trente jours de prison pour des "enfreintes répétées aux règles d'organisation des manifestations". Lors de son incarcération, il a été brièvement traité à l'hôpital pour ce que les médecins ont qualifié de "grave réaction allergique", tandis que l'opposant n'a pas exclu d'avoir été "empoisonné".

Plusieurs manifestations non autorisées pour exiger des élections libres à Moscou ont débouché sur des milliers d'arrestations ces dernières semaines. Il s'agit du plus important mouvement de contestation depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012. La plupart des opposants moscovites purgent actuellement de courtes peines de prison, tandis que l'organisation d'Alexeï Navalny, le Fonds de lutte contre la corruption, est visé par une enquête pour "blanchiment".