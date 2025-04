Londres dénonce un «nettoyage ethnique» et des «crimes contre l'humanité» au Darfour

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a dénoncé ce vendredi 25 avril des actes s'apparentant à un "nettoyage ethnique" au sud du Soudan, actes qui pourraient constituer des "crimes contre l'humanité." Depuis deux ans, le sud du pays est en proie à une terrible guerre, opposant des paramilitaires et l'armée régulière.

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a dénoncé des actes assimilables à un "nettoyage ethnique" qui pourraient constituer des "crimes contre l'humanité" dans la ville d'El-Facher, dans l'ouest du Soudan, pays en guerre depuis plus de deux ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des violences "épouvantables"

"Le droit de la guerre ne souffre aucune exception" a-t-il déclaré dans un message posté vendredi 25 avril sur X, alors que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui s'opposent à l'armée régulière assiègent depuis près d'un an la ville d'El-Facher au Darfour, sur laquelle ils ont récemment lancé une offensive meurtrière.

"Les violences rapportées dans et autour de la ville d'El-Facher sont épouvantables", a ajouté David Lammy dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Certaines violences au Darfour ont les caractéristiques d'un nettoyage ethnique et pourraient s'apparenter à des crimes contre l'humanité", a-t-il poursuivi, rappelant que le Royaume-Uni avait accueilli la semaine dernière une conférence internationale sur le Soudan.

"Les deux parties doivent de toute urgence désamorcer la situation au Darfour et mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui appelle les FSR à mettre fin à leur siège d'El-Facher et à arrêter immédiatement les combats", a-t-il poursuivi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le Royaume-Uni continuera d'utiliser tous les outils à sa disposition pour que ceux qui commettent des atrocités rendent des comptes", a-t-il ajouté. "Les FSR ont la responsabilité de protéger les civils, et les deux parties doivent garantir une circulation sans entrave de l'aide, des travailleurs humanitaires et des civils", a ajouté David Lammy.

La guerre qui a éclaté au Soudan le 15 avril 2023 oppose le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée de ce pays d'Afrique de l'Est, et son ancien adjoint, Mohamed Hamdane Daglo, chef des FSR.

La suite après cette publicité

Elle a fait des dizaines de milliers de morts et plus de treize millions de déplacés et réfugiés, plongeant le pays de cinquante millions d'habitants dans une crise humanitaire majeure, selon l'ONU.