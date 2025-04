Guerre au Soudan : l'Allemagne promet 125 millions d'euros supplémentaires pour l'aide humanitaire

Face à la "plus grande catastrophe humanitaire" actuelle, l'Allemagne a annoncé lundi verser 125 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide au Soudan, dévasté depuis deux ans par un conflit entre le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée, et son ancien adjoint Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires FSR.

"Stabiliser la situation"

Cette enveloppe doit permettre aux ONG de fournir nourriture et médicaments aux victimes de la guerre mais aussi de "stabiliser la situation dans les pays voisins", dont les capacités d'accueil des réfugiés "atteignent leurs limites", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock dans un communiqué.

Le Soudan, troisième plus vaste pays d'Afrique, est déchiré par la guerre que se livrent depuis deux ans le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée, et son ancien adjoint Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires FSR. "Par soif du pouvoir", les deux rivaux "soumettent leur propre peuple à d'immenses atrocités" dans ce qui est devenu la "plus grande catastrophe humanitaire de notre temps", dénonce la ministre allemande.

Dans ce pays de 50 millions d'habitants, la guerre a fait 13 millions de déplacés et réfugiés, a indiqué lundi un responsable régional du Haut commissariat des réfugiés (HCR).