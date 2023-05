«Bâtir la paix» : au dernier jour du G7, Emmanuel Macron dresse son bilan du sommet

Dernières heures pour le sommet du G7 au Japon. Et sans surprise, la guerre en Ukraine domine largement les échanges avec la présence à Hiroshima du président Volodymyr Zelensky. Ce dimanche matin, le président français s'est exprimé devant la presse et Emmanuel Macron tire son propre bilan de ce G7. Le chef de l'État se montre plutôt satisfait de ce sommet : pour lui, la France était à la manœuvre.

"Un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain"

Emmanuel Macron se justifie d'avoir mis un avion officiel à disposition de Volodymyr Zelensky ces derniers jours. "Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de soutien. En permettant au président Zelensky de se rendre devant la Ligue arabe et de venir ici pour pouvoir plaider devant la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir la paix."

Le président fait référence à l'Indonésie, à l'Inde et au Brésil, trois États qui refusent d'imposer des sanctions contre la Russie. Alors, y a-t-il des ouvertures de la part de ces pays ? "Ils appellent tous à la paix, nous aussi, là où nous rapprochons nos positions, c'est qu'on leur dit la paix, ça ne peut pas être la transformation de la situation en conflits gelés", explique Emmanuel Macron. "Au fond, c'est comme ça que je le dirai de la manière la plus simple et la plus claire. Parce que l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain. La paix, ça doit être la construction d'une paix durable, négociée, qui règle le problème dans ses fondamentaux et qui respecte la Charte des Nations unies."

Ce G7 touche à sa fin avec une dernière réunion consacrée à l'Ukraine. Juste après, Emmanuel Macron s'envolera pour la Mongolie, où il sera reçu en visite d'État.