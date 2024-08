L'Iran dit avoir «légalement le droit» de punir Israël après la mort du chef du Hamas

L'Iran a déclaré lundi avoir "légalement le droit" de punir son ennemi juré Israël pour l'assassinat à Téhéran, qu'il lui impute, du chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh. "Nous considérons notre droit à défendre notre sécurité nationale, notre souveraineté et notre intégrité territoriale comme un droit incontestable", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, insistant que "l'Iran a légalement le droit de punir" Israël, lors de sa conférence de presse hebdomadaire lundi.

L'Iran, le Hamas et son allié libanais Hezbollah ont accusé Israël de l'assassinat mercredi à Téhéran du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, qu'Israël n'a pas commenté. Sa mort est survenue quelques heures après une frappe revendiquée cette fois par Israël qui a tué le chef militaire du mouvement libanais, Fouad Chokr, près de Beyrouth. "L'Iran a légalement le droit de punir" Israël, a ajouté Nasser Kanani.

La France recommande aux Français résidant en Iran de "quitter temporairement le pays"

La France a recommandé dimanche à ses ressortissants résidant en Iran "de quitter temporairement le pays" s'ils le peuvent, estimant qu'il y a un risque de fermeture de l'espace aérien et des aéroports iraniens dans un contexte de tensions extrêmement fortes avec Israël.

"Nous appelons de nouveau nos ressortissants à faire preuve de la plus grande prudence dans leurs déplacements, à éviter tout rassemblement et à se tenir informés de l'actualité et d'éventuels messages ou consignes de l'ambassade de France en Iran dans les prochains jours", selon une consigne aux voyageurs actualisée et publiée dimanche.

Escalade militaire redoutée

Les inquiétudes concernant une possible escalade militaire au Moyen-Orient grandissent après la multiplication ces derniers jours, des menaces de la part de l'Iran et de ses alliés contre Israël. "Si les gouvernements de la région et la communauté internationale avaient rempli leur devoir légal en exerçant une pression sur le régime sioniste, nous n'aurions sans doute pas constaté un tel niveau élevé de désordre et une escalade du risque de conflit dans la région", a encore pointé le porte-parole.

Le gouvernement israélien affirme que le pays est à un "niveau très élevé" de préparation pour n'importe quel scénario, "tant défensif qu'offensif". Principal allié d'Israël, les États-Unis ont annoncé le renforcement de leur dispositif militaire au Moyen-Orient, notamment pour "doper le soutien à la défense d'Israël".