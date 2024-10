L'Iran a préparé sa riposte en cas de frappe israélienne

Mardi soir, la République islamique a lancé 200 missiles en direction d'Israël, dans sa deuxième attaque directe contre son ennemi juré, après des tirs de missiles et de drones en avril. La République islamique avait indiqué que son attaque était une mesure de représailles pour les assassinats au Liban du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et d'un important général iranien, Abbas Nilforoushan, tués par une frappe israélienne le 27 septembre.

L'Iran "possède une liste de nombreuses cibles israéliennes"

Israël a dit préparer une réponse à l'attaque de missiles iraniens. "Le projet de réponse nécessaire face à une éventuelle action des sionistes est tout à fait prêt, et si Israël agit, la contre-attaque iranienne sera mise œuvre", a indiqué dimanche l'agence Tasnim, citant une source militaire.

L'Iran "possède une liste de nombreuses cibles israéliennes", et l'opération de mardi a "montré que nous pouvons raser n'importe quel point que nous souhaitons", a ajouté la même source. La veille, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a prévenu que "pour chaque action, il y aura une réaction proportionnelle et similaire de l'Iran, et même plus forte".

Biden déconseille à Israël de s'en prendre aux sites pétroliers iraniens

Plutôt dans la journée dimanche, le ministre iranien du Pétrole, Mohsen Paknejad, s'est rendu sur un site pétrolier clé du pays, sur fond d'inquiétudes quant à de possibles frappes israéliennes visant des infrastructures iraniennes. Le président américain Joe Biden a déconseillé vendredi à Israël de s'en prendre aux sites pétroliers de l'Iran, l'un des dix plus grands producteurs de pétrole.