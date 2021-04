L'icône transgenre Caitlyn Jenner annonce sa candidature au poste de gouverneure de Californie

Caitlyn Jenner, ancien champion olympique et membre du clan Kardashian, a annoncé vendredi sa candidature au poste de gouverneure de Californie, avec pour objectif de devenir la première personne transgenre à accéder à ce poste aux Etats-Unis. "J'en suis", a affirmé dans un communiqué l'ancien décathlonien sacré à Montréal en 1976, qui lancera officiellement sa campagne "dans les prochaines semaines".

Our campaign will be powered by everyday Californians who deserve leadership that is accountable to them, not the special interests in Sacramento.

