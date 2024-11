Liban : six morts dont trois enfants dans un «raid israélien» dans l'Est

L'agence de presse officielle libanaise a rapporté, samedi soir, qu'une frappe israélienne "très violente" a touché le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, après une série de bombardements tout au long de la journée faisant au moins six morts.

Une journée de bombardements intenses à Beyrouth

"L'aviation israélienne a mené une frappe très violente sur Haret Hreik", a déclaré l'agence ANI. En soirée, un vidéaste de l'AFP a rapporté trois frappes successives dans la même zone. Depuis le matin, l'armée israélienne a lancé plusieurs appels d'évacuation en prévision de raids sur une dizaine de cibles.

Dans la même journée, le ministère de la Santé libanais a fait état d’un raid israélien ayant tué six personnes, dont trois enfants, et blessé onze autres dans un village de l'est du Liban. Selon le ministère, l’attaque a eu lieu sur le village de Khraybeh. "Un raid de l'ennemi israélien sur Khraybeh a tué six personnes dont trois enfants, l'un d'eux âgé de trois ans", a précisé le communiqué. Parmi les blessés, cinq sont des enfants, et deux se trouvent dans un état critique.