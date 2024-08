Liban : Air France et Transavia prolongent la suspension des vols vers Beyrouth jusqu'à mercredi inclus

La suspension des vols d'Air France et sa filiale Transavia France vers Beyrouth est de nouveau prolongée, jusqu'au mercredi 14 août inclus, en raison de la situation géopolitique du Liban, ont confirmé les compagnies aériennes à l'AFP lundi. La reprise des opérations - interrompues depuis le 29 juillet du fait de la "situation sécuritaire au Liban" - "sera soumise à une nouvelle évaluation de la situation sur place", indique un communiqué d'Air France.

Les vols Air France vers Tel-Aviv maintenus pour le moment

Cette suspension concerne les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth, ainsi que les vols depuis et vers le Liban assurés par Transavia France. "Air France rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue", insiste la compagnie dans un communiqué. Elle promet des "mesures commerciales" permettant aux "clients en possession d'une réservation pour des vols de/vers Beyrouth prévus avant le 18 août 2024 inclus de reporter ou d'annuler leur voyage sans frais".

Plusieurs autres compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la capitale libanaise, sur fond de crainte d'une escalade militaire entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah. En revanche, Air France continue d'opérer entre la France et Tel-Aviv, a indiqué la compagnie, tandis que d'autres groupes internationaux comme l'italien ITA ont suspendu leurs rotations vers Tel-Aviv au moins jusqu'au 15 août.