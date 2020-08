L'hôtel Trump de Vancouver fait faillite

Faut-il y voir un signe à deux mois de la présidentielle américaine ? Dans la ville canadienne de Vancouver, la Trump Tower va définitivement fermer. L'hôtel Trump, qui trône parmi les buildings du quartier d'affaire, près du superbe lac de la commune, n'a pas survécu à l'épidémie de coronavirus. Miné par près de 5 millions de dollars de dettes, l'établissement est forcé de mettre la clef sous la porte.

Un établissement détesté

On ne peut pas dire que cela signe la fin d'une histoire d'amour entre la famille Trump et la ville. Car malgré une façade en verre accueillante et des prix compétitifs (environ 280 dollars la nuit), l'hôtel n'a jamais attiré. Dès son inauguration, assurée par Donald Trump Jr, les habitants de la ville étaient venu siffler la sortie de terre de ce géant d'acier. Même le maire de Vancouver avait refusé de se rendre à l'ouverture. Au-delà de la politique du président américain, qui n'a encouragé personne à voir l'établissement d'un bon œil, la ville canadienne est aussi pionnière en matière d'écologie, bien loin de la façon de fonctionner des hôtels Trump.

Alors certes, cet échec ne présage en rien de la santé financière du président américain, l'établissement n'étant qu'une franchise. Mais à deux mois d'une élection américaine très disputée, cela ne peut que desservir son image.