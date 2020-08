Présidentielle américaine : investi par les Républicains, Trump attaque mais "n'a pas de cap"

INTERVIEW

Jeudi, le président américain Donald Trump a formellement accepté la nomination du Parti républicain pour un second mandat, en présentant son rival démocrate Joe Biden comme une menace pour la "grandeur de l'Amérique". Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférence à Panthéon-Assas, revient vendredi matin pour Europe 1 sur ce discours qui, selon lui, cherche à "noircir le tableau" mais "ne fonctionne pas".

Campagne "totalement en panne"

"On pourrait ajouter en sous-titres, 'après moi le déluge' : on a l’habitude de ces slogans-là au moment des élections. En réalité, on a une campagne totalement schizophrénique, puisque Donald Trump n'a pas de cap !", analyse le chercheur, en réaction à ce discours qui a clos la convention républicaine jeudi.

"Il est face à un pays divisé et hésite entre la noirceur de ses ennemis et le clair que lui va apporter puisqu'il a toutes les solutions... Ce qu'on a eu cette nuit, c'est la tentative d'un nouveau reset dans cette campagne qui ne fonctionne pas - c'est au moins le 15e depuis un an -, et Trump est bien en peine de faire redémarrer cette campagne qui est totalement en panne."

Trump "ne sait pas comment attaquer Biden"

"Personne ne sera en sécurité dans l’Amérique de Biden", a notamment déclaré Trump dans son discours, des critiques qui semblent bien étranges aux yeux du spécialiste des Etats-Unis. "Cela semble très étrange, quand on parle de Biden, qu'il essaye de présenter un comme un dangereux communiste, le couteau entre les dents, qui va amener le chaos sur l'Amérique", a constaté Jean-Eric Branaa.

"Biden, celui que Sanders a dénoncé comme étant trop modéré pendant trop longtemps, quasiment républicain; Biden, que toute l’Amérique connaît depuis 50 ans ! En réalité, Donald Trump ne sait pas comment attaquer cet homme-là : il tourne autour, cherche sans cesse des arguments, mais il n'y arrive pas. Alors il en est à noircir le tableau et se contenter de slogans, parce que, et c'est la nouveauté cette année, il n'a aucun programme."