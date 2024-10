L'explosion d'une bombe américaine paralyse un aéroport régional au Japon

Une petite explosion survenue dans un aéroport régional japonais ayant provoqué l'annulation de dizaines de vols était celle d'une bombe américaine, ont annoncé des responsables mercredi, des médias locaux rapportant que l'engin pourrait dater de la Seconde Guerre mondiale. L'aéroport de Miyazaki, sur l'île méridionale de Kyushu, servait de base aux kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale, envoyant des dizaines d'avions pour des missions suicides.

"Il n'y a pas de risque de seconde explosion"

Des images diffusées par des médias japonais ont montré un nuage de poussière s'élevant à la suite d'une explosion sur une voie de circulation de l'aéroport. Aucun blessé n'a été signalé, mais l'incident a entraîné l'annulation de 55 vols qui auraient dû transporter 3.400 passagers, selon les compagnies ANA et Japan Airlines. L'aéroport a confirmé qu'une partie de la voie de circulation s'était effondrée.

"Après enquête avec les Forces d'autodéfense (l'armée japonaise, NDLR), nous avons conclu qu'il s'agissait (...) d'une bombe américaine non explosée", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère des Transports. Ce responsable a ajouté qu'on ignorait si la bombe avait été larguée pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres engins non explosés largués par les États-Unis auraient été retrouvés sur un chantier voisin en 2009 et 2011, selon des médias.

Le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que l'aéroport devrait reprendre ses activités jeudi. "Il n'y a pas de risque de seconde explosion, et la police et les pompiers examinent actuellement les lieux", a déclaré Yoshimasa Hayashi. Les pompiers locaux avaient indiqué avoir reçu un appel de l'aéroport à 7h59 (22h59 GMT mardi) pour signaler un incident accompagné d'un dégagement de fumée, selon un porte-parole interrogé par l'AFP.