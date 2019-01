L'ex-chef du gouvernement écossais mis en examen pour harcèlement sexuel

L'ex-chef du gouvernement écossais Alex Salmond a été arrêté et mis en examen pour harcèlement sexuel, a-t-on appris jeudi auprès de la police écossaise. "Nous pouvons confirmer qu'un homme de 64 ans a été arrêté et mis en examen", a déclaré une porte-parole de Police Scotland, interrogée sur l'arrestation d'Alex Salmond, qui a dirigé jusqu'en 2014 le parti indépendantiste écossais (SNP) au pouvoir. Il doit comparaître devant un tribunal d'Edimbourg en début d'après-midi.

Des faits qui se seraient produits en 2013. Les faits reprochés à cet ancien leader nationaliste, qui a conduit l'Ecosse au seuil de l'indépendance en 2014, auraient eu lieu en 2013, durant son mandat de chef de gouvernement (2007-2014). Selon les médias écossais, deux membres de son équipe ont dénoncé des faits d'agressions sexuelles qui auraient notamment eu lieu dans la résidence officielle des Premiers ministres écossais.

Alex Salmond dément. Alex Salmond a vigoureusement démenti ces accusations. Au mois d'août, il avait annoncé quitter le SNP afin de ne pas porter préjudice à sa formation. Nicola Sturgeon, qui lui a succédé à la tête du gouvernement écossais et du SNP, avait exprimé son "énorme tristesse" de voir partir son "ami et mentor pendant trois décennies", tout en disant comprendre sa décision.

Il avait démissionné en 2014. Quelques semaines après la victoire du "non" au référendum sur l'indépendance de l'Ecosse dont il a été le principal instigateur, Alex Salmond avait choisi, en novembre 2014, de démissionner de son poste de Premier ministre écossais. Cet ancien fonctionnaire et économiste de la Bank of Scotland a vu son destin basculer quand il a pris les rênes du Scottish National Party (SNP) en 1990, formation très hétérogène qu'il a contribué à recentrer.

Après avoir claqué la porte du parti nationaliste en 2000, il revient à sa tête et est élu "First Minister" (Premier ministre) d'Ecosse en 2007. En 2011, sous sa houlette, le SNP rafle la majorité absolue au parlement écossais d'Holyrood. L'indépendance est sur orbite, pense-t-il à ce moment-là. Il a aussi siégé au parlement national de Westminster de 1987 à 2010.