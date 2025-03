L'état du pape François «reste stable», selon le Vatican

Hospitalisé depuis un mois pour une double pneumonie, le pape François, 88 ans, reste stable et hors de danger, selon le Vatican. Il poursuit sa rééducation respiratoire et reçoit de l’oxygène, sans date de sortie annoncée.

L'état de santé du pape François, hospitalisé depuis presque un mois à Rome pour une double pneumonie, "reste stable", a annoncé mercredi le Vatican, précisant qu'une radio du thorax avait confirmé "les améliorations enregistrées les jours précédents".

"Les conditions cliniques du Saint-Père, dans la complexité du tableau général, sont restées stationnaires", selon ce bulletin de santé.

Hospitalisé depuis le 14 février

Dans l'après-midi, le pontife de 88 ans, désormais hors de danger imminent selon ses médecins, "a poursuivi ses prières, son repos et la kinésithérapie respiratoire".

Il continue notamment de recevoir de l'oxygène, via des canules nasales la journée et via un masque couvrant le nez et la bouche durant la nuit.

Le pape François, hospitalisé depuis le 14 février, est désormais hors de danger imminent selon ses médecins. Devant l'amélioration de son état clinique général, la "bonne réponse" à la thérapie, l'absence de fièvre et les analyses de sang, ils ont finalement levé le "pronostic réservé" lundi.

Cette hospitalisation, la quatrième et la plus longue depuis son élection en 2013, est appelée à durer encore au moins plusieurs jours, et aucune date n'a encore été communiquée concernant sa sortie.

Aucune apparition publique

Jorge Bergoglio n'est plus apparu en public depuis son hospitalisation, le Vatican ayant seulement diffusé le 6 mars un message audio dans lequel sa voix était très faible.

Réfractaire aux vacances, Jorge Bergoglio a tenu à maintenir une cadence effrénée au Vatican malgré les mises en garde de ses médecins et affiche ces dernières années une santé chancelante fragilisée par des alertes à répétition. En surpoids, il souffre de douleurs au genou qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant depuis 2022.

À l'âge de 21 ans, François a frôlé la mort à cause d'une pleurésie, et le lobe supérieur de son poumon droit a dû lui être retiré. Il porte depuis peu un appareil auditif et a également révélé avoir été opéré de la cataracte en 2019.