Les talibans rappellent des diplomates afghans basés en Allemagne

Les talibans au pouvoir en Afghanistan ont rappelé des diplomates afghans en Allemagne nommés par le précédent gouvernement, a-t-on appris vendredi auprès du ministère allemand des Affaires étrangères.

"Les deux chefs des représentations afghanes à Berlin (l'ambassade) et Bonn (le consulat général) ont été rappelés par l'Etat qui les avait envoyés", a indiqué à l'AFP une source proche du ministère, confirmant une information du magazine Der Spiegel.

Un changement dans la gestion des représentations diplomatiques

Ces diplomates "avaient été accrédités avant l'arrivée au pouvoir des talibans", a précisé la source. Après une réunion au ministère le 15 octobre avec les responsables de ces deux représentations, leur gestion est désormais assurée par des chargés d'affaires nommés par le régime actuel.

"Puisque nous ne considérons pas le régime de facto des talibans comme le gouvernement légitime de l'Afghanistan, nous n'accréditerons aucun diplomate nommé par eux en Allemagne", a indiqué la même source.

Les tensions diplomatiques avec les anciens représentants afghans

Der Spiegel a rapporté des désaccords entre les talibans d'une part, l'ambassadeur et le consul général d'autre part. Le gouvernement des talibans a fini par ne plus accepter les visas et passeports délivrés par ces deux représentations.

Seuls les documents émis par le consulat général de Munich, qui n'est pas concerné par ce rappel, sont toujours acceptés. Plus de 500.000 Afghans, dont beaucoup sont arrivés lors de la grande crise migratoire de 2015, vivent actuellement en Allemagne, selon des chiffres officiels.

Cet été, le gouvernement des talibans a annoncé dans un courrier envoyé aux chancelleries occidentales couper tout lien avec les missions diplomatiques dont les employés avaient été nommés par la République islamique d'Afghanistan, ennemie des talibans, avant leur prise de pouvoir mi-août 2021.

Trois années durant, ces ambassades avaient dénoncé les agissements des talibans, et continué d'émettre passeports et visas. Parmi les nombreux pays occidentaux sollicités par le gouvernement des talibans, dont aucun ne reconnaît officiellement son autorité, presque tous ont décidé de ne pas s'exécuter. Mais deux, la Norvège et le Royaume-Uni, ont choisi de lui donner droit en fermant leur ambassade afghane en septembre.