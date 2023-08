Afghanistan : la France entend faire pression sur les talibans au pouvoir depuis deux ans

La France entend accroître la pression sur les talibans, au pouvoir depuis deux ans en Afghanistan, pour améliorer le sort des habitants de ce pays, en particulier celui des femmes. "Nous continuons et continuerons d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour chercher à améliorer le sort des Afghanes et des Afghans en renforçant la pression sur les talibans", a indiqué mardi dans un communiqué le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères.

"En dépit de leurs engagements, force est de constater que les décisions prises par les talibans depuis deux ans illustrent leur non-respect des attentes de la communauté internationale formulée par la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations unies", a-t-il ajouté. Un groupe d'experts de l'ONU a dénoncé lundi les promesses non tenues faites par les autorités talibanes d'instaurer un régime plus souple que celui qu'elles avaient mis en place lors de leur premier passage au pouvoir, de 1996 à 2001.

"La France ne transigera pas sur les droits et libertés des Afghanes"

"Malgré les assurances données par les autorités talibanes de facto(...) les faits sur le terrain ont démontré l'existence d'un système accéléré, systématique et global de ségrégation, de marginalisation et de persécution", ont pointé ces experts. "La France ne transigera pas sur les droits et libertés des Afghanes. Elle réitère (...) sa condamnation la plus ferme des atteintes portées aux droits des femmes et filles par les talibans, notamment la décision prise en décembre 2022 d'interdire les femmes d'accéder à l'Université et de travailler dans des ONG", souligne le ministère.

"Nous appelons les talibans à revenir sur ces décisions inacceptables, qui excluent la moitié de la population afghane de la sphère publique et compromettent les perspectives de développement économique et social du pays", a poursuivi le Quai d'Orsay.