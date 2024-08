Les Philippines accusent l'armée de l'air chinoise d'avoir harcelé un de leurs avions

Les Philippines ont accusé samedi l'armée de l'air chinoise d'avoir harcelé un de leurs avions de transport tactique, lors d'un vol au-dessus d'un récif disputé situé en mer de Chine méridionale. Deux avions de l'armée de l'air chinoise "ont exécuté une manœuvre dangereuse vers neuf heures du matin et ont lancé des fusées éclairantes sur la trajectoire" de l'appareil, a déclaré le chef d'état-major philippin, le général Romeo Brawner, dans un communiqué relatant un incident qui serait survenu jeudi au-dessus du récif de Scarborough.

"L'incident a constitué une menace pour l'avion de l'armée de l'air philippine et son équipage"

L'armée philippine "condamne fermement les actions dangereuses et provocatrices de l'armée de l'air de l'Armée populaire de libération qui ont mis en danger la vie de notre personnel effectuant des opérations de sécurité maritime", a-t-il ajouté. "L'incident a constitué une menace pour l'avion de l'armée de l'air philippine et son équipage, a interféré avec les opérations de vol légales dans l'espace aérien relevant de la souveraineté et de la juridiction philippines, et a enfreint le droit international et les réglementations régissant la sécurité de l'aviation", a poursuivi le général Brawner.

Il a également précisé que le pilote et les autres passagers étaient "rentrés sains et saufs" dans une base aérienne du nord des Philippines. L'accident aurait eu lieu un jour après l'annonce par Pékin d'un exercice militaire en mer de Chine méridionale près du récif de Scarborough, un îlot contrôlé par Pékin, mais revendiqué par Manille, sur fond de tensions bilatérales récurrentes.

Ces manœuvres, peu fréquentes autour de ce récif, interviennent au moment où les Philippines ont lancé mercredi dans la région deux jours d'exercices maritimes et aériens conjoints avec les États-Unis, le Canada et l'Australie. L'activité militaire de part et d'autre survient après plusieurs incidents ces derniers mois autour d'îlots que Pékin et Manille se disputent âprement en mer de Chine méridionale.

La Chine revendique une grande partie des îles et récifs de la mer de Chine méridionale. D'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei ont des prétentions concurrentes, qui se chevauchent parfois. En 2012, Pékin avait repris à Manille ce récif de Scarborough, où l'exercice chinois a lieu mercredi. Depuis, elle y a déployé des navires qui, selon les Philippines, harcèlent leurs pêcheurs qui tentent d'accéder à cette zone.