Gabriel Attal en déplacement sur la base aérienne du Mont-Verdun, centre névralgique de la défense aérienne

Gabriel Attal sur tous les fronts. Le Premier ministre effectuait, ce vendredi matin, son tout premier déplacement officiel aux armées depuis sa nomination à Matignon. Il a choisi de visiter la base aérienne militaire du Mont-Verdun, près de Lyon, le centre névralgique de la défense aérienne française.

Le chef du gouvernement est descendu à 120 mètres sous terre pour en visiter le centre de commandement, enterré sous la colline. C'est là que des militaires surveillent l'espace aérien français. Un endroit d'autant plus stratégique, dans le contexte actuel, que c'est là que seront en grande partie pilotées les opérations de sécurisation de l'espace aérien durant les Jeux olympiques de Paris 2024.

2.400 aviateurs mobilisés pendant les JO

Le Premier ministre a justement été briefé à ce sujet et s'est fait présenter un fusil brouilleur utilisé dans la lutte anti-drones. "On l'allume et là, on a plusieurs boutons qui correspondent à plusieurs fréquences de brouillage. Et ensuite, en fonction de ce que l'on souhaite brouiller, c'est nous qui choisissons la fréquence", explique ce militaire, précisant que ce système peut aujourd'hui être embarqué dans l'hélicoptère Fennec.

En tout, 2.400 aviateurs sont mobilisés pour la cérémonie d'ouverture des JO et un espace aérien de 150km autour de Paris sera entièrement fermé et surveillé pour l'occasion, en partie depuis Lyon. Gabriel Attal a également pu voir l'hélicoptère Fennec qui équipe les forces françaises et rentrera à Paris, dans l'après-midi, à bord de l'avion ravitailleur Phoenix de l'armée de l'air. Le chef du gouvernement a donc eu un petit aperçu, matériel et humain, de la capacité militaire et de la force de frappe françaises.