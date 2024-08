Les LR voteraient «immédiatement une motion de censure» contre un gouvernement comprenant des LFI, assure Wauquiez

Les députés Les Républicains voteraient "immédiatement une motion de censure" contre un gouvernement comprenant des ministres de La France insoumise, a déclaré le président du groupe, Laurent Wauquiez, au sortir d'un entretien avec Emmanuel Macron. Le président du groupe souhaite garder sa totale indépendance mais il veut également être utile pour le pays.

"Nous ne participerons à aucune coalition gouvernementale"

"On est dans une situation de blocage et notre formation politique ne jouera pas la politique du pire. Nous n'avons pas l'intention d'être des opposants systématiques parce que le pays a besoin de continuer à avancer. Et donc, s'il y a des lois qui sont positives, évidemment, on sera capable de les soutenir". Mais "nous ne participerons à aucune coalition gouvernementale", a ajouté Laurent Wauquiez, qui s'est entretenu avec le chef de l'État en compagnie du chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, et de la dirigeante du parti, Annie Genevard.

En revanche, il pose ses conditions. Son groupe déposera une motion de censure contre tout gouvernement composée par la France insoumise. Selon un participant aux consultations, cette ligne rouge est partagée par l'ensemble du camp présidentiel reçu cette après-midi.