Cyril Hanouna – «Marine Le Pen ne me fait pas peur, Mélenchon oui», affirme une auditrice musulmane

Elle a peur de LFI, mais pas du RN. Latifa, une auditrice "musulmane pratiquante" qui "ne porte pas le voile" est intervenue dans On marche sur la tête pour réagir à la sortie polémique du député LFI Eric Coquerel. Mais elle a aussi été plus loin, pour porter son propos sur l'ensemble du parti. Et pour elle, la France insoumise représente "l'anarchie", alors qu'elle met en avant "qu'il faut de l'autorité".

"Et parler d'autorité, c'est tout à fait normal, ce n'est pas raciste. Ils mettent un peu en épouvantail Marine Le Pen, mais pour moi, Marine Le Pen, ce n'est pas du tout l'extrême droite. Elle ne fait pas peur du tout, absolument pas. Moi, celui qui me fait peur, c'est Mélenchon." Et de compléter son propos : "Si on a [Jean-Luc] Mélenchon président plus aucune fille musulmane des cités ou des quartiers va pouvoir sortir. Il va donner un blanc seing à tous les hommes."