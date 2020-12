Les grands événements de l’année 2021

L’année 2021 va-t-elle signer le retour à une vie un peu plus "normale" ? Après une année 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus, le monde entier espère s’offrir un peu de répit avec l’arrivée de nouveaux vaccins. Plusieurs grands événements, reportés l’an dernier en raison de la situation sanitaire, devraient ainsi se tenir en 2021. Exceptionnellement, l’Euro de foot et les Jeux olympiques, deux des plus grands compétitions sportives au monde, se tiendront donc l’été d’une année impaire.

Certains grands événements culturels, comme le Festival de Cannes, annulé l’an passé, pourraient également avoir lieu. 2021 marquera également la fin d’une époque en Allemagne, et plus largement pour toute l’Union européenne, avec le départ de la Chancelière Angela Merkel en septembre prochain, date des élections législatives allemandes. Europe 1 vous liste les grands rendez-vous de 2021… sous réserve de l’évolution de la pandémie, bien évidemment.

JANVIER 2021

11 janvier : premier anniversaire de l'annonce par la Chine du premier mort d'une pneumonie atypique, ensuite nommée Covid-19. Un an plus tard, le coronavirus a fait plusieurs millions de morts et forcé une grande partie de la planète à prendre des mesures radicales pour endiguer l’épidémie. Au mois de janvier, les premières campagnes de vaccination devraient débuter, ou avoir déjà débuté dans plusieurs pays.

18 janvier : affaire Karachi, procès d'Edouard Balladur et de François Léotard devant la Cour de justice de la République (jusqu'au 19 février). C’est l’une des affaires politico-financières les plus sensibles de la Ve République. L’ancien Premier ministre Edouard Balladur, 90 ans aujourd’hui, va être jugé pour les soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995. Son ancien ministre de la Défense, François Léotard, comparaîtra à ses côtés.

20 janvier : réouverture des restaurants en France. Si la situation sanitaire le permet, le gouvernement devrait autoriser la réouverture des restaurants, nouvelle étape du déconfinement annoncé en novembre par Emmanuel Macron.

20 janvier : cérémonie d'investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis. Après une élection à suspense et à rallonge, le démocrate a été élu à la tête de la première puissance mondiale. Même si son prédécesseur, Donald Trump, n’a toujours pas reconnu sa défaite (pour le moment).

FÉVRIER 2021

Cérémonie de remise des César. Un an après une édition sulfureuse, marquée par le départ d’Adèle Haenel en pleine cérémonie après la remise du prix de meilleur réalisateur à Roman Polanski, les prochains César sont très attendus. Le cinéma français, en crise, a totalement renouvelé ses instances dirigeantes et doit se mettre d’accord sur un nouveau format et une date pour l’édition 2021.

28 février : cérémonie de remise des Golden Globes. Outre-Atlantique, les Golden Globes vont donner le coup d’envoi de la traditionnelle période de remise des prix, avec en point d’orgue les Oscars.

MARS 2021

17 mars : procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion (jusqu'au 15 avril). Nouveau rendez-vous judiciaire pour l’ancien président de la République, cette fois sur ses frais de campagne pour l’élection présidentielle 2012. L'ancien président, jugé pour "financement illégal de campagne électorale", est poursuivi pour avoir dépassé le seuil légal de dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros, en dépit d'alertes des comptables de la campagne en mars et avril 2012.

29 mars : jugement au procès du scandale sanitaire du Mediator. Les victimes de Mediator, ce médicament prescrit pendant 33 ans par les laboratoires Servier et tenu pour responsable de centaines de décès, vont enfin connaître l’épilogue d’une très longue bataille judiciaire. Le parquet a requis 10 millions d’euros d’amende et de la prison ferme pour l’ancien n°2 du groupe.

AVRIL 2021

25 avril : cérémonie de remise des Oscars. Qui va succéder à Parasite, le film sud-coréen grand vainqueur de la dernière cérémonie des Oscars ? Réponse le 25 avril… sous réserve de l’évolution de la pandémie aux Etats-Unis.

MAI 2021

11 mai : 74e édition du festival de Cannes (jusqu'au 22). Annulé l’an dernier en raison du coronavirus, le plus prestigieux festival de films au monde va revenir en 2021. Sous quel format ? Cela reste encore à trancher.

18 mai : concours Eurovision de la chanson 2021 (jusqu'au 22). Vous connaissez le refrain, qu’on répète en boucle depuis 1977 : la France va-t-elle enfin trouver un successeur à Marie Myriam, dernière vainqueur tricolore de l’Eurovision ?

Finale de la Ligue des champions : en foot aussi, la France cherche désespérément un club pour succéder à l’OM, seul vainqueur français de la C1 en 1993. L’an passé, le PSG avait perdu en finale face au Bayern Munich. La date de la finale, qui aura lieu à Istanbul, n’a pas encore été déterminée.

JUIN 2021

Élections régionales en France. Programmées initialement en mars, les élections régionales devraient, sauf retournement de situation, être décalées à juin 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

11 juin : coup d’envoi de l’Euro de foot. Prévu sur tout le continent, le championnat d’Europe de football va se tenir après un report d’un an. L’UEFA pourrait cependant décider de réduire le nombre de pays organisateurs, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

18 juin : élection présidentielle en Iran. Hassan Rohani, président de la République islamique depuis 2013, ne pourra pas se présenter en vertu de la constitution. Son successeur sera connu au mois de juin.

JUILLET 2021

11 juillet : finale de l’Euro de foot. Qui va succéder au Portugal ? En 2016, les Portugais avaient battu l’équipe de France en finale, au stade de France, pour remporter leur premier titre international. Les Bleus vont-ils prendre leur revanche ?

23 juillet : cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d'été. Reportés en raison de la pandémie, les JO se déroulent comme prévu à Tokyo. En revanche, de nombreuses incertitudes demeurent, notamment sur la présence ou non de spectateurs.

AOÛT 2021

8 août : cérémonie de clôture des JO de Tokyo. Après la capitale japonaise, les JO auront lieu à Paris en 2024.

SEPTEMBRE 2021

Début du procès des attentats du 13 novembre 2015. C’est le procès le plus attendu de l’année en France. Initialement prévu en janvier 2021, il a finalement été décalé à septembre 2021, avec des dates qui restent encore à fixer. Ce procès hors-norme, qui se déroulera sur l’île de la Cité à Paris, devrait durer de cinq à six mois.

26 septembre : élections législatives allemandes, succession d’Angela Merkel. Une page d’Histoire va se tourner. Chancelière depuis 2005, femme la plus puissante du monde, Angela Merkel a annoncé depuis longtemps qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections législatives. Un lourd héritage à porter pour son (ou sa) successeur(e).