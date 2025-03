Les Européens devront bientôt payer un visa électronique pour voyager au Royaume-Uni

Les Européens auront l'obligation de posséder un visa nommé ETA pour se rendre au Royaume-Uni à compter du 2 avril prochain. Ce visa obligatoire pour tout voyageur sera payant à hauteur de 10 livres, soit 12 euros environ. Seuls les groupes scolaires français sont pour l'instant exemptés par cette mesure.

Aller au Royaume-Uni coûtera un peu plus cher. L'obtention d'un visa numérique payant sera obligatoire à compter du 2 avril prochain pour tous les voyageurs étrangers. Les Français sont concernés et devront être munis d'une autorisation électronique de voyage (ETA) pour se rendre au Royaume-Uni.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un coût de 12 euros

Semblable à l’ESTA américain, le visa demandé par les Anglais coûtera 10 livres sterling, soit un peu plus de 12 euros et sera accessible via un formulaire en ligne à partir de ce mercredi 5 mars ou sur l'application mobile "UK ETA App". Il pourra être délivré dans les trois jours qui suivent la demande et sera valable deux ans et permettra plusieurs voyages d’une durée maximum de six mois.

À lire aussi Écosse : Londres débloque 200 millions de livres pour la transition d'une raffinerie géante

Qui est concerné ?

Même s'ils sont en transit dans le pays, tout voyageur étranger, y compris les mineurs et les enfants en bas âge, devront se le procurer pour entrer sur le territoire. En revanche, les citoyens du Royaume et de la République d'Irlande ne sont pas concernés. Pour les autorités britanniques, ce document permettrait de fluidifier les entrées dans le pays, le voyageur n'ayant pas à présenter son passeport à la frontière.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce système ne date pas d'aujourd'hui. Il avait d’abord déjà été instauré pour les visiteurs en provenance des pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore les Émirats arabes unis puis a été étendue au reste du monde depuis le 8 janvier dernier. C’est aujourd’hui au tour des Européens, dont les Français, qui sont donc les derniers à se voir appliquer cet e-visa.

Les groupes scolaires exemptés

Le Royaume-Uni a pour l’instant décidé d'exempter les groupes scolaires, provoquant un flux important de visiteurs, seulement si les élèves ont moins de 18 ans. "Une autorisation de l'utilisation des cartes nationales d'identité pour les élèves français (âgés de 18 ans et moins) qui participent à des voyages organisés est accordée", informe le site Visit Britain. "Cette mesure est temporaire jusqu'à ce qu'une solution de groupe soit mise au point. Les enfants de l'UE, de l'EEE et de la Suisse pourront ainsi continuer à utiliser leur carte d'identité lors de voyages scolaires français organisés au Royaume-Uni, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences des règles d'immigration. Cet accord est spécifique à la France et contribue à maintenir les liens éducatifs et culturels entre les deux pays", peut-on lire sur le site.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ministère de l'Intérieur entend, par cette mesure, "renforcer la sécurité grâce à la nouvelle technologie et de moderniser le système d’immigration", indique-t-il dans un communiqué de presse. Mais cette obligation répondrait à la mesure adoptée par l'UE, qui exige que les Britanniques souhaitant voyager au sein de l'espace Schengen se procurent un Etias ("European Travel Information and Authorisation System") d’une valeur de 7 euros et valable pendant trois ans à partir du printemps 2025.