Les États-Unis ont frappé 15 cibles houthies au Yémen

Les États-Unis ont frappé vendredi 15 cibles houthies au Yémen, a annoncé l'armée américaine, après que ces rebelles proches de l'Iran ont rapporté des raids sur quatre provinces de ce pays en guerre. L'armée américaine a régulièrement ciblé les Houthis ces derniers mois. Affirmant agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, les rebelles visent des navires qu'ils estiment liés à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni dans le golfe d'Aden et la mer Rouge, voies maritimes essentielles pour le commerce mondial.

Des frappes pour rendre "les eaux internationales plus sûres"

Les forces américaines "ont mené aujourd'hui des frappes sur 15 cibles houthies dans des zones du Yémen contrôlées par les Houthis", un mouvement rebelle soutenu par l'Iran, a affirmé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. Ces frappes ont été menées sur des cibles comprenant des infrastructures "militaires" des Houthis, a précisé le Centcom, ajoutant qu'elles avaient été menées pour "protéger la liberté de navigation" et rendre "les eaux internationales plus sûres".

Plus tôt, Al-Massirah, la chaîne de télévision des Houthis, avait fait état de frappes américaines et britanniques visant quatre provinces du Yémen contrôlées par les rebelles, au pouvoir dans une partie du territoire dans le contexte d'une guerre qui a ravagé ce pays depuis une décennie. "Cette agression contre la capitale et des provinces yéménites après des marches de solidarité avec le Liban et Gaza est une tentative désespérée de terroriser notre peuple", a déclaré à Al-Massirah un dirigeant houthi.

Selon Al-Massirah, quatre frappes ont touché la capitale Sanaa et sept la ville portuaire de Hodeida, où des correspondants de l'AFP ont entendu des explosions. Les autres frappes ont visé les provinces de Dhamar et Al-Bayda. Principal point d'entrée des marchandises et de l'aide humanitaire pour les zones sous contrôle des rebelles yéménites, Hodeida a aussi été visée plusieurs fois par l'armée israélienne, après des attaques des Houthis visant Israël.

Les Houthis font partie de ce que l'Iran, ennemi juré d'Israël, appelle l'"axe de la résistance", qui regroupe d'autres alliés du Hamas palestinien comme des groupes irakiens ou le Hezbollah libanais.