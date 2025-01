Les députés allemands rejettent une proposition de loi soutenue par la droite et l'extrême-droite

Par 350 voix contre 338, les députés allemands ont rejeté une proposition de loi visant à restreindre l'immigration. Un texte qui était soutenu par les conservateurs et l'extrême droite, une première depuis 1945. Olaf Scholz a mis en garde contre le risque de voir les deux partis s'allier pour gouverner le pays après le scrutin du 23 février.

Les députés allemands ont rejeté vendredi de justesse une proposition de loi visant à restreindre l'immigration et soutenue pour la première fois depuis 1945 ensemble par les conservateurs et l'extrême-droite, malgré le tollé que ce rapprochement entre les deux formations suscite dans le pays. Les élus ont voté par 350 voix contre et 338 voix pour.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il s'agissait de la deuxième initiative en trois jours en ce sens entre les démocrates-chrétiens (CDU/CSU) et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), après une première alliance lors d'un vote mercredi qui portrait alors sur une motion non contraignante, visant aussi à limiter l'immigration.

"Vous ne croyez quand même pas sérieusement que nous tendons la main à un parti qui veut nous détruire"

Elle est intervenue alors que des élections législatives anticipées sont prévues le 23 février en Allemagne. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a mis en garde contre le risque de voir bientôt ces deux formations s'allier pour gouverner le pays après le scrutin du 23 février.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi La relativisation du nazisme par l'extrême droite inquiète en Allemagne

Le chef de file des conservateurs, Friedrich Merz, a rejeté ces accusations, assurant vouloir seulement réduire l'immigration et ne pas chercher à bâtir une alliance de gouvernement avec l'AfD. "Vous ne croyez quand même pas sérieusement que nous tendons la main à un parti (l'AfD, ndlr) qui veut nous détruire", a assuré celui qui est le favori des sondages pour s'accéder à Olaf Scholz comme chancelier après le scrutin.

Cette séquence est vécue comme un séisme dans le monde politique allemand, où les partis politiques avaient jusqu'ici maintenu un "cordon sanitaire" face à l'extrême droite en refusant toute coopération au niveau national. La proposition de loi de la CDU rejetée vendredi visait à restreindre le rapprochement familial et faciliter les placements en rétention des étrangers sans papiers à la frontière.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette offensive des conservateurs sur l'immigration fait suite à une récente agression au couteau meurtrière à Aschaffenbourg, dans l'ouest du pays, par un Afghan, dernier épisode d'actes de violences impliquant des étrangers. L'AfD, parti anti-migrants et nationaliste, est créditée de plus de 20% des intentions de vote - deux fois plus que lors du précédent scrutin en 2021 - dans les sondages en vue des législatives. Elle est devancée par les conservateurs, crédités d'environ 30%.