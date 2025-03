Inde-USA : un accord commercial mais pas de levée des droits de douane en vue

New Delhi accueille des discussions entre l'Inde et les États-Unis. Les deux pays ont finalisé un premier accord commercial pour 2025. Le gouvernement indien n'a cependant pas réussi à concrétiser son souhait d'exemption des droits de douane américains sur les produits importés d'Inde. Cela devrait impacter les finances indiennes.

L'Inde et les États-Unis se sont entendus pour finaliser la première tranche d'un accord commercial bilatéral cette année, mais aucun signe ne laisse présager une exemption des droits de douane américains sur les produits importés d'Inde.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les deux pays organisaient cette semaine à New Delhi des discussions sur les questions commerciales, quelques jours avant l'entrée en vigueur de droits de douane annoncés par le président Donald Trump, dont des taxes douanières punitives contre les produits venant d'Inde à partir du 2 avril.

Les politiques protectionnistes de l'Inde et son excédent commercial avec les États-Unis la rendent vulnérable à d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de l'administration Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'Inde est par ailleurs concernée par les droits de douane de 25% promis par Washington aux pays achetant du pétrole vénézuélien.

Les représentants des deux pays ont "globalement trouvé un terrain d'entente sur les prochaines étapes vers un Accord Commercial Bilatéral (BTA) mutuellement bénéfique et multisectoriel, avec pour objectif de finaliser sa première tranche d'ici l'automne 2025", a déclaré samedi soir le ministère du Commerce indien dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les deux pays ont discuté de "l'approfondissement de la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires, notamment la facilitation de l'accès au marché, la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires, et le renforcement de l'intégration des chaînes d'approvisionnement", a ajouté la même source.

Mais le communiqué ne mentionne aucune action concrète concernant les droits de douane américains qui entreront en vigueur mardi prochain.

La suite après cette publicité

Ces derniers pourraient affecter les exportations indiennes vers les États-Unis à hauteur de 7,3 milliards de dollars au cours du prochain exercice fiscal, selon l'agence de notation India Ratings and Research.

La cinquième économie mondiale a pourtant donné des gages à Washington ces dernières semaines, notamment en réduisant les droits de douane sur quelques produits américains comme les motos haut de gamme et le whisky bourbon.

Selon certains médias indiens, le gouvernement pourrait proposer de supprimer une taxe sur les services en ligne tels que la publicité, ou encore réduire les droits de douane sur les voitures, l'électronique ou les services médicaux.

Donald Trump, après avoir qualifié l'Inde de "l'une des nations ayant les droits de douane les plus élevés au monde", a ensuite laissé entendre que "cela va très bien se passer" avec New Delhi, sans donner plus de détails.