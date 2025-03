Les astronautes bloqués de l'ISS attendus mardi soir sur Terre

Article Suggestions

Les deux astronautes américains, Butch Wilmore et Suni Williams, coincés dans l'ISS depuis plus de neuf mois, devraient faire leur retour sur Terre ce mardi soir, selon la Nasa. Un retour possible grâce au vaisseau Crew Dragon de l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, arrimé à la station depuis dimanche.