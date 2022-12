Pourquoi le président chinois Xi Jinping se rend en Arabie saoudite

La Chine part à la chasse au pétrole. Le président chinois Xi Jinping arrive ce mercredi en Arabie saoudite pour une visite de trois jours, la première dans le royaume pétrolier depuis 2016. Un déplacement donnant le signe d’un rapprochement du régime communiste avec les pétromonarchies du Golfe.

Le voyage le plus important de Xi Jinping

Pour la presse officielle chinoise c’est le voyage le plus important du président Xi Jinping cette année. Alors évidemment, on va parler pétrole : la Chine est le plus gros consommateur du monde et l’Arabie saoudite le premier producteur. La Chine achète le quart des exportations de pétrole saoudien.

Une visite politique

Mais cette visite officielle du président chinois est aussi politique. Elle intervient juste après celle de Joe Biden et d’Emmanuel Macron mais cette fois, aucun risque d’aborder les dossiers qui fâchent. "Pour les Saoudiens bien sûr il n’y a aucun risque que Xi Jinping aborde la question du journaliste assassiné ou sur ce qu’ils font au Yémen et de l’autre côté, aucun risque pour Xi Jinping qu’on lui parle du Xinjiang, de Hong Kong ou de Taiwan, donc c’est le choix d’un endroit sûr", affirme Graeme Smith spécialiste de la Chine à l’Université du Pacifique.

C’est aussi le choix pour Riyad d’un contrepoids à l’influence américaine dans la région. La Chine participe au développement du programme militaire saoudien. Les ventes d’armements chinois au royaume ont augmenté de près de 400% ces cinq dernières années.