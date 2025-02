Le premier vol commercial d'Ariane 6 reporté au 3 mars

Initialement fixé au 26 février, le premier lancement commercial de la fusée européenne Ariane 6 avec un satellite militaire aura finalement lieu le 3 mars depuis Kourou, en Guyane française, a annoncé mardi Arianespace.

Le premier lancement commercial de la fusée européenne Ariane 6 avec un satellite militaire, initialement fixé au 26 février aura lieu le 3 mars depuis Kourou, en Guyane française, a annoncé mardi Arianespace. "Les opérations supplémentaires nécessaires sur un moyen au sol sont terminées, permettant à Arianespace d'effectuer le lancement le 3 mars à 13H24 heure de Kourou" (16H24 GMT), précise Arianespace dans un communiqué. "Ariane 6 et son passager, le satellite CSO-3, sont dans des conditions stabilisées et en sécurité", ajoute Arianespace. Ce report a été causé par des problèmes logistiques concernant les moyens de transport du satellite.

"Il va bien"

"Ce n'est pas le satellite qui est en cause, il va bien. Ce n'est pas le lanceur qui est en cause, il continue sa préparation et tout va bien", avait déclaré vendredi à l'AFP Lionel Suchet, le PDG par intérim du Cnes, le Centre national d'études spatiales. "Il y a eu des petits soucis, on ne veut pas prendre de risques sur le transport du satellite, donc on vérifie tout ça avant de recaler la date", avait-il ajouté. Ce premier tir opérationnel avait été initialement envisagé fin 2024 puis annoncé "entre mi-février et fin mars", avant que la première date du 26 février ne soit établie.

Défense et sécurité

Nouveau lanceur lourd européen, Ariane 6 avait réalisé un vol inaugural en juillet 2024, marquant le retour d'un accès autonome à l'espace pour l'Europe, malgré l'échec de la rentrée atmosphérique de l'étage supérieur en fin de mission. Ce premier vol n'emportait pas de satellites commerciaux, mais seulement une dizaine de micro-satellites d'universités.

La prochaine mission d'Ariane 6 doit permettre le lancement d'un satellite d'observation militaire, CSO-3, qui sera placé en orbite à 800 km d'altitude. Ce satellite est le troisième et dernier d'un programme commun à plusieurs pays européens piloté par la France, qui vise à mettre en orbite une constellation de satellites d'observation de la Terre à des fins de défense et sécurité.