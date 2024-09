Le Portugal est parvenu vendredi à maîtriser tous les feux de forêt qui ont frappé le nord et le centre du pays cette semaine, tuant cinq personnes et ravageant quelque 100.000 hectares de végétation, ont annoncé les services de secours. "Toutes les situations qui étaient encore actives hier et aujourd'hui à l'aube ont été dominées", a déclaré en conférence de presse le commandant national de la protection civile, André Fernandes.

Des dizaines d'incendies

Si la chute des températures et l'arrivée de la pluie ont contribué à l'extinction des feux, des averses plus fortes risquaient toutefois de provoquer dans les prochains jours des glissements de terrain dans les zones affectées par les incendies, a-t-il prévenu. Depuis samedi, les pompiers ont dû faire face à plus d'un millier de départs de feu, attisés par la chaleur étouffante et les vents violents qui s'étaient abattus sur le pays ibérique. Des dizaines de ces incendies se sont embrasés, en particulier dans la région d'Aveiro (nord), où quatre foyers ont atteint un périmètre d'une centaine de kilomètres et ravagé quelque 20.000 hectares de végétation, selon une estimation fournie jeudi par l'observatoire européen Copernicus.

Sur l'ensemble du pays, la surface brûlée par les incendies depuis le début de l'année s'élève désormais à plus de 120.000 hectares, dont 60% de forêts, 29% de broussailles et 11% de terrains agricoles, d'après des données de l'Institut national de conservation de la nature et des forêts (ICNF).

Un bilan particulièrement lourd

L'écrasante majorité de ces dégâts ont été provoqués par les incendies de cette semaine, car la surface brûlée jusqu'à fin août dépassait à peine les 10.000 hectares. Le bilan de 2024 est donc d'ores-et-déjà le plus lourd depuis l'année noire de 2017, lorsque la surface brûlée avait atteint les 500.000 hectares.

Les feux de juin et octobre 2017 avaient par ailleurs provoqué la mort de plus d'une centaine de personnes. Selon un bilan dressé vendredi, les incendies de cette semaine ont fait cinq morts, dont quatre pompiers, et une centaine de blessés, dont 14 graves. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national vendredi, et remercié la France, l'Espagne, l'Italie et le Maroc d'avoir envoyé une dizaine d'avions bombardiers d'eau en renfort. Les experts considèrent que les canicules et sécheresses d'une intensité croissante favorisent les feux de forêt et sont des conséquences du changement climatique, qui touche particulièrement la péninsule ibérique.