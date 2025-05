Le pape prend possession de sa chaire d'évêque de Rome dans la basilique du Latran

Le pape Léon XIV, évêque de Rome, a symboliquement pris possession ce dimanche 25 mai de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, dans la Ville éternelle. Avant de se rendre dans la "Mère de toutes les églises" le souverain pontife est passé rituellement au Capitole, siège de la mairie de la capitale italienne.

Le pape Léon XIV, évêque de Rome, a symboliquement pris possession dimanche de la basilique de Saint-Jean-de-Latran, dans la Ville éternelle, la plus ancienne d'Occident, liée par l'Histoire à la France. Avant de se rendre dans la "Mère de toutes les églises" où résidaient les papes avant le Vatican, le souverain pontife est passé rituellement au Capitole, siège de la mairie de la capitale italienne.

"La paix est la plus puissante vocation universelle de Rome", lui a dit le maire Roberto Gualtieri, faisant écho au message du pape américain qui a condamné à plusieurs reprises depuis son intronisation le 18 mai les conflits armés faisant rage dans le monde.

Au Latran où après son élection chaque nouveau pape continue de venir prendre possession de la chaire épiscopale, Léon XIV a célébré une messe en invoquant l'esprit de la cathédrale qui selon lui doit inspirer "la tendresse, la disponibilité au sacrifice et cette capacité d'écoute qui permet non seulement de venir en aide, mais souvent aussi d'anticiper les besoins et les attentes, avant même qu'ils ne soient exprimés".

Une messe célébrée en l'honneur de la France

C'est dans cette basilique monumentale que furent signés en 1929 les accords du Latran entre le Saint-Siège et le régime de Benito Mussolini, qui normalisèrent les relations entre la péninsule et le Vatican après l'annexion de Rome consécutive à l'unification de l'Italie.

Chaque 13 décembre, jour de l'anniversaire d'Henri IV, une messe y est également célébrée en l'honneur de la France. Henri IV, après avoir reçu l'absolution du pape pour avoir abjuré la religion protestante, offrit au Latran l'abbaye bénédictine de Clairac, dans le Lot-et-Garonne (sud), et reçut en échange le titre de chanoine de Saint-Jean-de-Latran.

Ce titre passa ensuite aux présidents de la République française. Les présidents René Coty, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont fait le déplacement pour recevoir ce titre, contrairement à Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande. Le pape devait ensuite se rendre en la basilique Saint-Marie-Majeure, toujours à Rome, où est inhumé son prédécesseur François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans.