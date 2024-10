Le pape François recevra Volodymyr Zelensky vendredi matin

Le pape accueillera Volodymyr Zelensky au palais apostolique de 09h30 à 10 heures locales, selon le bref communiqué du Vatican annonçant l'inscription de cette rencontre à l'agenda officiel du souverain pontife. Aucune déclaration à la presse n'est prévue à l'issue de cet entretien.

La dernière rencontre des deux hommes remonte au mois de juin, à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 dans les Pouilles (sud de l'Italie), où ils avaient été conviés par la présidence italienne du groupe. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les multiples appels à la paix lancés par François sont tous restés lettre morte.

"Je continue de suivre avec douleur les combats en Ukraine et en Fédération de Russie"

Les relations entre le Vatican et l'Ukraine ne sont pas au beau fixe. En mars, Jorge Bergoglio avait ainsi provoqué une crise diplomatique entre Kiev et le Vatican après avoir appelé l'Ukraine à "hisser le drapeau blanc et à négocier". Fin août, il avait aussi condamné l'interdiction par Kiev de l'Eglise orthodoxe ukrainienne liée à Moscou, faisant part de sa préoccupation pour la liberté de culte dans le pays en guerre.

"Je continue de suivre avec douleur les combats en Ukraine et en Fédération de Russie. Et en pensant aux lois récemment adoptées en Ukraine, je crains pour la liberté de ceux qui prient", avait-il déclaré. Des journaux italiens se sont par ailleurs faits l'écho d'une éventuelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et la Première ministre Giorgia Meloni dans les prochains jours, mais aucune confirmation officielle n'a été publiée à ce stade.

Le président ukrainien est arrivé mercredi en Croatie pour assister à un sommet Ukraine-Europe du sud-est destiné à montrer "le soutien de la région au peuple ukrainien" et apporter de l'aide militaire aux troupes confrontées à l'avancée russe sur le front est.

La réunion des alliés de l'Ukraine repoussée à cause de l'ouragan Milton

Cette visite intervient à un moment difficile pour l'Ukraine, qui manque d'hommes et d'armements. Le président ukrainien, qui fait de chaque voyage une tribune pour demander plus d'aide contre la Russie, a récemment regretté que les Occidentaux fassent "traîner" les livraisons de missiles à longue portée pour son pays.

Après Dubrovnik, Volodymyr Zelensky devait se rendre samedi en Allemagne, pour assister au sommet international sur la défense de l'Ukraine et y présenter "des mesures claires et concrètes en vue d'une fin juste de la guerre". Mais après l'annonce par le président américain Joe Biden qu'il ne se rendrait pas en Allemagne en raison de l'ouragan Milton qui doit toucher terre en Floride dans la nuit de mercredi à jeudi, la réunion des alliés de l'Ukraine a été repoussée.