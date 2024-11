Le Kremlin dément un entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump

Le Kremlin a démenti lundi que le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump se soient parlé depuis la victoire de celui-ci à la présidentielle américaine, comme l'a rapporté le journal Washington Post. "Cela ne correspond absolument pas à la réalité, c'est une pure invention", "c'est tout simplement une information fausse", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Pour l'instant, il n'y a pas de plans concrets"

"Pour l'instant, il n'y a pas de plans concrets" pour une telle discussion, a ajouté le porte-parole. Les deux hommes se sont dits prêts la semaine dernière à se parler. Citant des sources anonymes, le quotidien américain a assuré qu'à l'occasion d'un premier entretien, Donald Trump aurait demandé au dirigeant russe de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine.

Un porte-parole de l'équipe de transition du président américain élu avait indiqué dans un communiqué à l'AFP ne pas "commenter les appels privés entre le président Trump et d'autres dirigeants". Donald Trump s'est entretenu la semaine dernière avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Washington Post affirme que Donald Trump et Vladimir Poutine auraient discuté de l'objectif de paix sur le continent européen et le républicain Trump aurait dit espérer pouvoir avoir des conversations de suivi afin de discuter de "la résolution de la guerre en Ukraine bientôt".

Selon Dmitri Peskov, Vladimir Poutine a répété la semaine dernière "qu'il est ouvert à toutes les négociations" avec les Occidentaux sur l'Ukraine, mais "aucun signal n'a été envoyé" par ceux-ci. "S'ils disent que des signaux viendront, il faut les attendre. Pour l'instant, aucun signal n'est arrivé", a-t-il ajouté.